"إياتا": 28 دولارًا ربح الناقلات الجوية في الشرق الأوسط لكل راكب في 2026

أظهر تقرير الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" لعام 2026 أن شركات الطيران في الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الناقلات السعودية، ستسجل أعلى مستويات الربحية عالميًا خلال العام المقبل، في انعكاس للتحول الكبير الذي يشهده قطاع الطيران السعودي وتوسع شبكاته واستثماراته الضخمة في البنية التحتية.