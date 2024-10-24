2025 عام الصين العظيم في السعودية.. ثقافة وسياحة متبادلة

ويسافر من السوق الصيني شهريًا نحو ستة ملايين شهريًا منذ عام 2023، في ظل الطلب الكبير، خصوصًا من قِبل فئة الشباب الصيني الأثرياء، وعلى الرغم من ذلك؛ فلم يكن هذا الانتعاش كبيرًا كما كان يأمل العديد من المتخصصين في قطاع السياحة.