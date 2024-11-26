بمشاركات عالمية انطلاق 5 فعاليات كبرى في قطر.. والسعوديون يتصدرون الزوار

تستضيف قطر، العديد من الأحداث العالمية والترفيهية التي تجذب الأشقاء في السعودية ودول الخليج، وينطلق مهرجان المناطيد في نهاية عام 2024؛ حيث النسخة الخامسة لهذا المهرجان، الذي يزداد تميزًا عامًا بعد عام، ليعكس التزام قطر بدعم السياحة الرياضية وتعزيز الثقافة المحلية.