بمشاركات عالمية انطلاق 5 فعاليات كبرى في قطر.. والسعوديون يتصدرون الزوار

تستضيف قطر، العديد من الأحداث العالمية والترفيهية التي تجذب الأشقاء في السعودية ودول الخليج، وينطلق مهرجان المناطيد في نهاية عام 2024؛ حيث النسخة الخامسة لهذا المهرجان، الذي يزداد تميزًا عامًا بعد عام، ليعكس التزام قطر بدعم السياحة الرياضية وتعزيز الثقافة المحلية.
وعبر السباقات العالمية ينطلق سباق الفورمولا 1 في إجازة نهاية الأسبوع من 29 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2024، ويتنافس فيه عمالقة السيارات وهم يتنافسون للوصول إلى منصة التتويج في حلبة لوسيل الدولية المذهلة.
واستعدت حلبة لوسيل الدولية بالكامل لاستقبال الأبطال، ومن المقرر أن تستقبل مدرجاتها هذا العام ما يصل إلى 40.000 مشجع من مشجعي الفورمولا 1
ومن المتوقع أن يشهد السباق هذا العام الكثير من الأحداث المشوقة عبر 57 لفة؛ وخاصة على المسار الرئيسي الذي يبلغ طوله 1.068 كم.
وأصبحت قطر أحدَ المراكز الشهيرة باستضافة فعاليات الفورمولا 1 منذ استضافتها للمرة الأولى عام 2021، ثم عام 2023، وسيكون هذا العام السباق قبل الأخير في السلسلة، قبل أن يقام السباق النهائي في أبو ظبي.
وبعد كل مرحلة من مراحل السباق المشوقة، تقدم "لوسيل" والعاصمة الدوحة القريبة منها، العديد من المعالم الرائعة، وخيارات الطعام، والفعاليات المتنوعة لتعيش المزيد من التجارب الممتعة.
يتميز مهرجان المناطيد بمشاركة واسعة من فِرَق الطيران المحلي والدولي، مع إضافة فعاليات جديدة تجعله واحدًا من أكثر الفعاليات المنتظرة وبمشاركة فِرَق دولية في مجال الطيران بالمناطيد، وتقديم عروض جوية تتضمن أكثر من 50 منطادًا بألوان وأشكال متنوعة.
ويشاهد الضيوف في مهرجان هذا العام العديدَ من المناطيد المدهشة، بعضها طائر في أجواء الليل تحت الأنوار الملونة؛ مما يضيف جوًّا ساحرًا للحدث. كما يشهد الجمهور منافسات حية بين فِرَق الطيران التي تتنافس في مهارات الطيران وتنسيق الحركات.
كما يتضمن المهرجان العديدَ من الفعاليات الترفيهية المصاحبة، مثل عروض الألعاب النارية والموسيقى الحية. بالإضافة إلى السوق المحلي الذي يتيح للزوار شراء التذكارات والمنتجات التقليدية؛ مما يعكس التراث القطري والعربي الأصيل.
وتحت شعار "الابتكار في السماء"، يركز مهرجان قطر للمناطيد في نسخته الخامسة على استخدام التكنولوجيا الحديثة في صناعة المناطيد. عرضت العديد من الشركات العالمية ابتكاراتها في هذا المجال، مثل أنظمة الطيران الذكي واستخدام المواد البيئية القابلة للتحلل في صناعة المناطيد.
وتتوالى الفعاليات الكبرى بانطلاق بطولة كأس القارات للأندية FIFA قطر 2024 لكرة القدم باستضافة أقوى المباريات الثلاث الأخيرة في البطولة بنظامها الجديد، والتي ستقام أيام 11 و14 و18 ديسمبر المقبل.
وبمشاركة أربعة أندية عالمية من مختلف القارات؛ ستعيد ذكريات استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وكأس آسيا قطر 2023 في استاد 974 الذي يستضيف مباراتين من المباريات الثلاث المقررة؛ حيث ستقام المباراة الأولى تحت مسمى ديربي الأمريكتين، يوم 11 ديسمبر المقبل، وتجمع بين باتشوكا المكسيكي وبطل كأس كوبا ليبرتادورس الذي ستتحدد هويته عقب إجراء المباراة النهائية للمسابقة بين أتليتيكو مينيرو وبوتافوغو البرازيليين يوم 1 ديسمبر المقبل.
والمباراة الثانية على كأس التحدي بين الأهلي المصري والفائز من ديربي الأمريكتين، ليتأهل الفائز من هذه المواجهة إلى المباراة النهائية لملاقاة ريال مدريد الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا يوم 18 ديسمبر المقبل على استاد لوسيل.
ينطلق مهرجان الأغذية الأكثر تشويقًا في قطر في عام 2025 بحلة جديدة ليكون أكبر مشاركة ومساحة، وخلال الفترة من 12- 22 فبراير 2025 يقدم المهرجان الكثير من المأكولات الشهية. حيث يمكن للزائر تذوق الطعام من الطراز العالمي من كبار الطهاة العالميين.
كما يحظى بشعبية كبيرة بين عشاق الطعام والعائلات على حد سواء، الذين يحبون تذوق الأطباق المحلية واكتشاف أحدث اتجاهات الطعام. ويقام المهرجان بحضور أكبر الأسماء في مجال الضيافة ويقدم الكثير من التجارب التي لا تنسى، من عروض الألعاب النارية الليلية ومسارح الطهي إلى العروض الترفيهية المباشرة والمسابقات والمرح للأطفال.
ويتيح المهرجان للزوار العديد من الفرص والتجارب لتناول وتذوق أشهى المأكولات مثل أكشاك الأطعمة والمشروبات، وعروض الطهي الحية والأنشطة الترفيهية الخاصة بالأطفال، ويستضيف المهرجان في نسخته لهذا العام أكثر من 100 مطبخ في فنون الطهي المحلي والعالمي.
كما ينطلق مهرجان التسوق في يناير ٢٠٢٥، وتطلق مراكز التسوق في قطر خلال هذا المهرجان فعاليات مشوقة والعديد من الأنشطة الترفيهية الممتعة، وتقدم خصومات لا تقاوم، وفرصًا للفوز بجوائز مميزة.
كما يضم المهرجان أنشطة للأطفال والعائلات وتخفيضات حصرية وجوائز السحب وعروض حية ومسابقات لتمنح الزوار فرصًا للفوز بجوائز هائلة.
يذكر أن القطاع السياحي في قطر، سجل زيادة سنوية بنسبة 28% في أعداد الزوار؛ ليتخطى حاجز 2.6 مليون زائر دولي في النصف الأول من عام 2024.
وتصدرت أعداد السعوديين الزوار؛ إذ ساهمت بنحو 29% من إجمالي عدد الوافدين مع 755 ألف زائر سعودي في ٦ أشهر فقط.
ووصل إلى قطر مليونان و639 ألف زائر دولي؛ 51% منهم عن طريق الجو، و40% عن طريق البر، و9% عن طريق البحر.
ومن إجمالي الوافدين شكّلت دول مجلس التعاون الخليجي 43%، وهي زيادة كبيرة، تزيد على 151% مقارنة بالوافدين من دول مجلس التعاون الخليجي قبل فترة انتشار فيروس كورونا.