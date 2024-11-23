وزير السياحة يدشن شركة رملة للرحلات السياحية والمنتجعات البرية في حائل

وتعد شركة رملة للرحلات السياحية والمنتجعات البرية؛ التي استكملت كافة الاشتراطات وحصلت على التراخيص اللازمة من وزارة السياحة، متخصصة في مجال تنظيم الرحلات السياحية بمدينة حائل، مع باقة متنوعة من البرامج والفعاليات المتميزة؛ مثل التخييم بالصحراء، والتزلج على الرمال، وجولات سيارات الدفع الرباعي والسفاري وركوب الدراجات على الرمال، وتجربة للتعايش والتفاعل مع الركايب، وتجربة لزيارة منطقة جبة التاريخية، إضافة لتجربة النوم بالصحراء، ومراقبة السماء الصافية ومشاهدة النجوم، إضافة للعروض والخصومات والباقات الخاصة، سوا للأفراد أو العوائل أو المجموعات.