الحياة الفطرية: سواحل المملكة بها 5 أنواع من أسماك القرش.. هذا أخطرهم

تمتلك المملكة العربية السعودية 3400 كيلومتر من الشواطئ والسواحل الممتدة على البحر الأحمر غربًا والخليج العربي شرقًا، وتتميز هذه الشواطئ بجمالها الطبيعي الذي يستقطب آلاف السياح إليها على مدار العام.
وتطل المملكة على سواحل الخليج العربي بامتداد يصل إلى 1000 كيلومتر، وتمتلك 150 جزيرة فيه، ويعد البحر الأحمر ضمن بحار العالم الذي يحتوي على شعاب مرجانية لها من العمر ملايين السنين وكذلك كائنات بحرية ربما تكون فريدة ومنها ما هو نادر والشعاب المرجانية والكائنات البحرية.
ويوجد حوالي 400 نوع من أسماك القرش بعضها كبير جدًا والبعض الآخر صغير جدًا البعض منهم مفترس والأغلب هادئ للغاية.
وأوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن أنواع أسماك القرش الأكثر شهرة في بحار المملكة هي 5 أنواع الأكثر ظهورًا في المملكة وهي: القرش الأبيض والقرش الثور والقرش النمر وقرش المطرقة وقرش الحيد الرمادي.
القرش الأبيض
تعد أسماك القرش البيضاء من بين أكثر المخلوقات رعباً في المحيط، وذلك بفضل فيلم "Jaws"، وقد قُدر أقصى حجم لها بحوالي 11 مترا، وأكثر من 3 أطنان، وعلى الرغم من سمعته الشرسة يتمتع القرش الأبيض الكبير بطبيعة غريبة، ويميل إلى التحقق من فريسته ورغم أنه لا يهاجم إلا من يهدده.
القرش الثور
تتميز أسماك قرش الثور بكونها واحدة من أفضل ثلاثة أنواع متورطة في هجمات أسماك القرش غير المبررة على البشر، وتحتوي أسماك القرش الكبيرة هذه على أنف حاد، وظهر رمادي، وجانب سفلي خفيف، ويمكن أن تنمو بطول حوالي 6 أمتار 300 كجم تميل إلى كثرة المياه الدافئة والضحلة والمظلمة في كثير من الأحيان بالقرب من الشاطئ، وتعد من أخطر الأنواع.
القرش النمر
يمتلك القرش النمر خطًا داكنًا على جانبه، خاصة في أسماك القرش الأصغر سنًا هذه هي أسماك القرش الكبيرة التي قد تنمو أكثر من 9 أمتار ويصل وزنها إلى طن، على الرغم من أن الغوص مع أسماك قرش النمر هو نشاط يشارك فيه بعض الناس، ويتسم بالوداعة وعدم الهجوم المباغت بل يحذر بعدة حركات للابتعاد.
القرش ذات رأس المطرقة
هناك عدة أنواع من أسماك قرش المطرقة ذات الرأس تمنحها رؤوسها ذات الشكل الغريب نطاقًا بصريًا واسعًا، مما يساعدهم في الصيد تعيش أسماك القرش هذه في المحيطات الاستوائية والبحار المعتدلة الدافئة حول العالم.
قرش الحيد الرمادي
واسع الانتشار في البحر الأحمر ويتميز بالفضول لذا ينصح الغواصين بعدم الاقتراب منها؛ لأنها تحافظ على سيطرتها لمناطق نفوذها وتقوم باستعراضات هدفها التهديد مثل أن يقوم بتقويس ظهره ويخفض زعانفه الصدرية ويسبح بشكل مبالغ فيه، مع تحريك رأسه يمينا ويسارا.
ويصل طول قرش الحيد الرمادى عند الولادة 45 -60 سم، وأقصى طول له هو 185سم، ومن الممكن أن يصل فى بعض الأحيان إلى 255سم.