الحياة الفطرية: سواحل المملكة بها 5 أنواع من أسماك القرش.. هذا أخطرهم

القرش النمر

يمتلك القرش النمر خطًا داكنًا على جانبه، خاصة في أسماك القرش الأصغر سنًا هذه هي أسماك القرش الكبيرة التي قد تنمو أكثر من 9 أمتار ويصل وزنها إلى طن، على الرغم من أن الغوص مع أسماك قرش النمر هو نشاط يشارك فيه بعض الناس، ويتسم بالوداعة وعدم الهجوم المباغت بل يحذر بعدة حركات للابتعاد.