دراسة تكشف تفضيل السياح السعوديين والصينيين السفر لهذه الوجهات.. التفاصيل هنا

ياتي ذلك تزامنًا مع تسجيل انتعاش قطاع السياحة العالمي الحالي، والمتوقع أن تصل قيمته إلى 17 تريليون دولار بحلول عام 2027، مقارنة بـ 11 تريليون دولار قبل تفشي جائحة كورونا، وذلك بعد التراجع الحاد الذي شهده في عام 2020.