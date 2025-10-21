"بنترست": لندن وبرشلونة تتصدران وجهات السعوديين في خريف 2025

كشفت منصة "بنترست"، محرك الاكتشاف المرئي العالمي، عن تقريرها السنوي الأول لاتجاهات خريف 2025 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي رصد أبرز اهتمامات المستخدمين في المملكة العربية السعودية والإمارات، خاصة في مجالات السفر والأزياء والديكور الداخلي.
وأظهر التقرير ارتفاعًا ملحوظًا في عمليات البحث المرتبطة بالسفر إلى وجهات أوروبية ذات طابع ثقافي وتاريخي، حيث تصدّرت لندن قائمة اهتمامات السعوديين بنسبة زيادة بلغت 63%، تلتها إيطاليا بـ60%، ثم برشلونة بـ42%، في حين سجلت لوكسمبورغ وباريس نسبًا تراوحت بين 39% و41%. كما شهدت جنوب فرنسا والمغرب وإشبيلية اهتمامًا متناميًا كوجهات خريفية تجمع بين الاسترخاء والاكتشاف الثقافي.
وفيما يتعلق بالأنماط اليومية، أشار التقرير إلى تزايد إقبال المستخدمين السعوديين على الجمع بين الأصالة والابتكار في تصاميم منازلهم، مع ارتفاع البحث عن مصطلحات مثل “تصميم مكان العمل” بنسبة +1209%، و“تجهيز المكتب المنزلي” +398%، و“طاولة دراسة أنيقة” +50%. كما عادت التصاميم الكلاسيكية الزخرفية إلى الواجهة، مع زيادة البحث عن “ديكور زخرفي بتصميم خاص” بنسبة +184% و“مطبخ كلاسيكي أنيق” بنسبة +59%.
ويؤكد تقرير "بنترست" أن الجيل السعودي الشاب – ولا سيما الجيل زد – بات أكثر انفتاحًا على الاتجاهات التي تمزج بين الفخامة والبساطة والروح الأوروبية، سواء في السفر أو الأزياء أو أسلوب الحياة، مما يفتح أمام العلامات التجارية فرصًا واعدة للتفاعل مع جمهور يسعى إلى التفرّد والتجديد المستمر.