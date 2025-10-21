"بنترست": لندن وبرشلونة تتصدران وجهات السعوديين في خريف 2025

وفيما يتعلق بالأنماط اليومية، أشار التقرير إلى تزايد إقبال المستخدمين السعوديين على الجمع بين الأصالة والابتكار في تصاميم منازلهم، مع ارتفاع البحث عن مصطلحات مثل “تصميم مكان العمل” بنسبة +1209%، و“تجهيز المكتب المنزلي” +398%، و“طاولة دراسة أنيقة” +50%. كما عادت التصاميم الكلاسيكية الزخرفية إلى الواجهة، مع زيادة البحث عن “ديكور زخرفي بتصميم خاص” بنسبة +184% و“مطبخ كلاسيكي أنيق” بنسبة +59%.