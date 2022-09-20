سفير مالطا بالرياض: بلادنا هي قلب البحر المتوسط والمملكة تشهد طفرات سياحية كبرى

وعن آثار بلاده قال: "تمتلك العاصمة واحدًا من المجمعات التاريخية المثيرة وهو يقع تحت الأرض، مكون من قاعات وغرف منحوتة من الأحجار الجيرية وهي من أقدم المواقع في البلاد؛ حيث يرجع تاريخها إلى 3600 عام قبل الميلاد ويوجد أيضًا "سراديب الموت" هي عبارة عن مقبرة رومانية تقع تحت الأرض يعود تاريخها إلى القرن الرابع الميلادي.. كما يضم موقعًا أثريًّا يرجع تاريخه إلى القرن الثاني قبل الميلاد، وهو عبارة عن متحف في الهواء الطلق يحتوي على ما تبقى من مدينة هاوس الرومانية القديمة.