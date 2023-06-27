بالصور.. "الجاوي والحنة والكحل" عادات مبهجة لملايين المسلمين في ليلة العيد

وهناك بعض العادات مثل أن يقوم الناس بوضع الزينة على رأس الخروف قبل ذبحه، ووضع الحناء على جبهته، وتلوين بعض أجزاء جسمه، كما يسيرون به في الشوارع القريبة من المنزل ويغنون ويحتفلون.