النسخة 30 من "سوق السفر 2023" تشهد حضور 10 آلاف متخصص وخبير يوميًّا

وأكدت دانييل كورتيس مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط، أن العديد من المهنيين والمتخصصين في قطاع السياحة، قد تمكنوا من الانضمام إلينا في دبي للاحتفال بالنسخة الثلاثين من المعرض، وتسليط الضوء على رحلة قطاعنا المستمرة نحو الوصول إلى صافي صفر؛ حيث تجاوزت أعداد المشاركين والزوار لنسخة هذا العام أرقام فترة ما قبل الجائحة؛ وهو أمر مشجع للغاية ومؤشر قوي على أن صناعة السفر في الشرق الأوسط قد عادت إلى وضعها الطبيعي وانتعاشها من جديد".