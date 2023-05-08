النسخة 30 من "سوق السفر 2023" تشهد حضور 10 آلاف متخصص وخبير يوميًّا

شهدت النسخة الثلاثين من معرض سوق السفر العربي، حضور 10 آلاف متخصص وخبير ومسؤول سياحي من العالم يوميًّا، وبإجمالي أكثر من 40.000 شخص في مركز دبي التجاري العالمي، مسجلة زيادة بنسبة 5% عن نسخة 2019 من الحدث ما قبل الجائحة.
وشارك أكثر من 2100 عارض وممثل من أكثر من 150 دولة في النسخة الثلاثين من أكبر معرض للسفر والسياحة في الشرق الأوسط.
وكان شعار المعرض لهذا العام "العمل نحو الوصول إلى صافي الصفر".
وأكدت دانييل كورتيس مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط، أن العديد من المهنيين والمتخصصين في قطاع السياحة، قد تمكنوا من الانضمام إلينا في دبي للاحتفال بالنسخة الثلاثين من المعرض، وتسليط الضوء على رحلة قطاعنا المستمرة نحو الوصول إلى صافي صفر؛ حيث تجاوزت أعداد المشاركين والزوار لنسخة هذا العام أرقام فترة ما قبل الجائحة؛ وهو أمر مشجع للغاية ومؤشر قوي على أن صناعة السفر في الشرق الأوسط قد عادت إلى وضعها الطبيعي وانتعاشها من جديد".
وشهد معرض سوق السفر العربي 2023 الذي استمر على مدى أربعة أيام، وتستمر قمة الاستثمار على هامشه حتى 10 مايو؛ شَهِدَ انعقاد عدد من الأحداث الخاصة على جدول الأعمال؛ حيث فازت هيلتون بجائزة الجناح المستدام؛ إذ تم اختيار العلامة التجارية للضيافة من قِبَل لجنة مستقلة من الحكام لقرارها استخدام مورد محلي في إنشاء جناحها، بالإضافة إلى التزامها بإعادة استخدام المواد قدر الإمكان على مدى السنوات الثلاث القادمة، كما استخدمت هيلتون أيضًا آلة حاسبة للكربون لقياس البصمة الكربونية المرتبطة بمشاركتها في المعرض واتخذت عدة خطوات للتخفيف من هذا الناتج، كما فازت الخطوط السعودية بأفضل جناح على مستوى المشاركين.