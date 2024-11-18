دبي.. الوجهة المناسبة لعطلة مثالية حافلة بالأنشطة الترفيهية والتجارب الاستثنائية

تُعَدُّ دبي الوجهة الأمثل لقضاء عطلة عائلية حافلة بالأنشطة الترفيهية، مع باقة مليئة بالمتنزهات الترفيهية العالمية، والحدائق المائية، والتجارب التفاعلية الغامرة في مختلف مناطق الجذب، لعطلات تصنع ذكريات تدوم طويلاً.
ويستمتع الزائر حصريًّا في دبي بتجارب استثنائية، تجمع بين الراحة والقيمة والترفيه؛ لقضاء عطلة لا تنسى؛ إذ ستأخذ مدينة دبي الزوار الكرام في رحلة مذهلة، تجمع بين الثقافة والفخامة والمغامرات الشيقة؛ لقضاء عطلة لا تُضاهى.
وتُعَدُّ زيارة دبي فرصة للاستمتاع بمختلف التجارب المتنوعة، فيما تصنع ذكريات تدوم مدى الحياة في قلب المدينة الساحرة.
ويقدم فندق ريكسوس بريميوم دبي، الوجهة العصرية الفاخرة، مجموعة متكاملة من التجارب الترفيهية الراقية لضيوفه الباحثين عن تجارب تناوُل الطعام والإقامة والترفيه عالمية المستوى.
ويقع الفندق في منطقة جميرا بيتش ريزيدنس، ويتكون من 35 طابقًا، ويمنح ضيوفه فرصة الاستمتاع بإطلالاته الخلابة على الخليج العربي وعين دبي، أضخم عجلة ترفيهية في العالم، مع تشكيلة واسعة من المرافق والعروض المميزة.
ويضم فندق ريكسوس بريميوم دبي تسعة مطاعم حاصلة على جوائز، مع مجموعة متنوعة من أشهى المأكولات. ويشمل ذلك مطعم تركواز، ومطاعم عالمية شهيرة، مثل إس تي كي، وبلاك تاب كرافت برجر آند شيكس، ولوك، وستوك آند باريل.. وغيرها.
ويعكس تصميم الفندق الاهتمام الكبير بتقديم تجربة مثالية للعائلات؛ إذ يتيح نادي ريكسي مجموعة من الأنشطة الترفيهية الخاصة للأطفال، إضافة إلى خدمة رعاية الأطفال لمنح الأهل مزيدًا من الراحة.
ويمكن لضيوف الفندق الحفاظ على لياقتهم من خلال مركز اللياقة البدنية المزود بأحدث الأجهزة الرياضية وسط إطلالات رائعة على الخليج العربي. كما يمكن للضيوف التوجه إلى نادي جنغل جيم الخشبي على الشاطئ الخاص، والاستمتاع بتجربة مع إطلالات مميزة على المحيط وعين دبي.
كما يقدم الفندق مجموعة متكاملة من الأنشطة المثالية للعائلات وعشاق المغامرة والاستكشاف، ويشمل ذلك مختلف أنواع الأنشطة؛ مثل التجديف على الألواح، والغطس، وركوب الدراجات المائية، وصيد السمك، والتزلج على الماء، والتزلج الهوائي، وركوب قوارب الدونات ورحلات القوارب، وركوب قوارب البنانا، ورحلات الصيد البحري، وركوب الأمواج، واستئجار اليخوت، والتزلج على الألواح، والغوص الحر.
ويقدم مطعم Turquoise، باعتباره المطعم الرئيسي، خدمات الإفطار والغداء والعشاء والوجبات المسائية.
ويقدم المطعم تشكيلة من المأكولات العالمية على شكل بوفيه مفتوح. ويتكون المطعم من 4 أقسام مختلفة، مع منطقة خاصة للأطفال.
ويُعتبر مطعم أسيل، الذي يعني "النبيل" باللغة التركية، ملاذًا للطهي؛ إذ يقدم مزيجًا من المأكولات العربية.
ويقدم مطعم أسيل تجربة طعام تتشابك بشكل مثالي بين المأكولات الاستثنائية والترفيه؛ وهو ما يجعل مطعم أسيل وجهة مميزة داخل مدينة دبي.
ويُعَدُّ مجمع توب غولف دبي وجهة ترفيهية مميزة في نادي الإمارات للغولف، بمساحة تتجاوز 60.000 قدم مربع، ويضم ألعاب غولف تفاعلية، وموسيقى حية، ومأكولات شهية.
ويوفر المجمع 96 صالة لعب لتسجيل النقاط باستخدام كرات مزودة بشرائح ذكية ضد الأصدقاء أو العائلة، مع إمكانية استضافة الفعاليات.
ويحتوي المجمع أيضًا على ثلاثة مطاعم، ومنطقة للمتاجر، وأجنحة VIP، وشاشات رياضية، وألعاب آركيد، مع إطلالات خلابة على مرسى دبي؛ ما يجعله المكان المثالي لجميع المناسبات.
وتنطوي أورا سكاي بول تحت محفظة مجموعة صن سيت للضيافة، وتُعَدُّ أول وأعلى حوض سباحة بانورامي والأكثر ارتفاعًا في العالم على ارتفاع 200 متر، وتتميز بإطلالات بانورامية مذهلة لأشهر معالم دبي، التي تتضمن نخلة الجميرا، وبرج العرب، وبرج خليفة، وعين دبي.. وقد تم تزويده بمصاعد خاصة، تنقل الضيوف إلى جزيرة مميزة في الطابق الـ50 من برج ذا بالم تاور، وتحظى بإطلالات خلابة على أفق دبي الساحر.
وتتوافر ثلاثة خيارات للحجوزات؛ إذ يمكن للزوار الاسترخاء قرب حوض السباحة صباحًا، أو مشاهدة غروب الشمس، أو قضاء طيلة اليوم في أورا لاغتنام جميع الفرص التي تقدمها هذه الوجهة المميزة.
ويمكن للزوار تناوُل أشهى الأطباق المخصصة للمشاركة وسط أجواء استثنائية في ردهة أورا؛ بفضل قائمة طعام عصرية وبسيطة، تحمل طابع المدن الآسيوية المشهورة.
ويقع مطعم زيتا سيفنتي سفن في الطابق الـ77 من منتجع العنوان شاطئ جميرا الشهير، ويقدم لضيوفه تجربة استثنائية لا تُنسى في كل زيارة.
ويتيح المطعم الراقي بجانب أعلى مسبح خارجي متماهٍ مع الأفق في العالم لزوَّاره قائمة طعام مستوحاة من المأكولات البحرية الآسيوية، مع إطلالات خلابة على الخليج العربي ونخلة جميرا، ويعدهم بتجربة تناوُل طعام استثنائي ضمن وجهة فريدة.
وتقع حديقة النحل الممتدة على 16 ألف متر مربع بين جبال حتا، وتحيط بها أروع النباتات والحيوانات، كما تساهم في تسليط الضوء على دور النحل وأهميته للبيئة.
وتقدم الحديقة لزوارها عند ارتداء اللباس الوقائي المناسب فرصة الاقتراب من إحدى خلايا النحل الـ300، واكتشاف سلالات النحل الرائعة.
وتضم هذه الوجهة مجموعة متنوعة من النشاطات الترفيهية للأطفال، وحديقة في الهواء الطلق، ومقهى يقدم المأكولات العضوية. كما يمكن للزوار شراء العسل المحلي الشهي، أو المنتجات ومستحضرات التجميل المصنوعة من العسل.
ويُعرِّف مربو النحل المتمرسون الزوار على أهمية اتباع الممارسات المستدامة، والحفاظ على البيئة.
وكشفت منتجعات حتا ووادي هب التابع لها عن افتتاح الموسم السابع المرتقب في 1 أكتوبر بإطلاق مجموعة من عروض الإقامة والتجارب الجديدة والأنشطة الترفيهية، التي تتيح للضيوف الاستمتاع بالهواء الطلق ودرجات الحرارة المعتدلة، إضافة إلى الخيارات الفاخرة وسط الإطلالات الخلابة على جبال الحجر الشهيرة.
ويَعِدُ الموسم السابع بتقديم مستويات غير مسبوقة من التسلية والحماس من خلال إطلاق ثلاثة عروض جديدة، تشمل رمي الرمح، ومنطقة الأطفال، وتجربة إطلاق النار على الأهداف. ويمكن للضيوف من جميع الأعمار والقدرات المشاركة في الأنشطة للاستمتاع بتجارب لا تنسى في الهواء الطلق.
ويقدم وادي هب مجموعة من الأنشطة الحماسية للمغامرين، بما يشمل استكشاف مسارات التنزه الجبلية ومسارات ركوب الدراجات الجبلية، فضلاً عن ركوب قوارب الكاياك في سد حتا، إضافة إلى التعرف على تاريخ وثقافة المنطقة.
ويحظى عشاق تجارب العافية بفرصة الاستمتاع بمساحة مخصصة لليوجا في الهواء الطلق؛ وهو ما يتيح لهم الاسترخاء بالقرب من الخيم القبابية.
ويقع Go Gravity عند جبال حتا الخلابة، ويوفر تجربة خارجية فريدة من نوعها مليئة بالأنشطة الفريدة لمحبي المغامرات من جميع الأنواع.
عِش تجربة حماس لعبة Water Sliding Zorbing، حيث تنزلق أسفل التلال داخل كرة مطاطية عملاقة.
استمتع بسرعة الأنبوب بينما تنغمس في جمال المناظر.
ويوفر أيضًا Go Gravity ساحة مسدس الكرة الهلامية مع منافسة ودية مليئة بالحماس في ساحة تشبه منطقة الحرب.
كما تتيح لك لعبة كرة القدم Zorbing خوض مباراة كرة قدم وأنت ترتدي كرة.Zorbing
ويمكن أيضًا للمغامرين الاستمتاع بجولة إرشادية ذات مناظر خلابة على المركبة الكهربائية، واستكشاف بحيرات حتا الهادئة والطبيعة.
ولاستكشاف المناظر الطبيعية الخلابة بشكل مستقل يوفر Go Gravity دراجات كهربائية جبلية للإيجار.
ويقدم مطعم جازيبو في فندق جيه إيه حصن حتا تجربة تناوُل طعام مميزة مع إطلالات خلابة على جبال حتا الخلابة.
ويقع المطعم على شرفة بجوار حوض سباحة جازيبو، ويوفر خلفية خلابة للاستمتاع بمجموعة لذيذة من الأطباق الشهية التي تتناغم مع جمال الطبيعة.
ويتميز مطعم جازيبو بقائمة طعام عالمية، ويقدم وجبات الفطور والغداء والعشاء؛ ما يضمن وجود ما يُرضي جميع الأذواق.
الجو الجذاب مثالي للوجبات المريحة والتجمعات الرومانسية على حد سواء.
ويمكن للضيوف الاستمتاع بالأطباق المعدة بخبرة عالية، بدءًا من الأطباق المشوية الشهية إلى الوجبات الخفيفة الرائعة مع المشروبات المنعشة، وكل ذلك أثناء الاستمتاع بروعة حتا الهادئة.
يقع "سكاي فيوز" دبي على ارتفاع 219.5 متر فوق سطح الأرض، ويعد أحدث مَعلم سياحي يوفر إطلالات رائعة على أبرز المعالم السياحية مثل برج خليفة، و"داون تاون دبي"، وشارع الشيخ زايد.
وتقدم هذه التحفة المعمارية التي تقع فوق فندق "العنوان سكاي فيو" تجارب استثنائية لا تُنسى في ثلاث مناطق خاصة، هي: منصة المشاهدة والمزلقة الزجاجية وممشى الحافة.
وتتيح منصة المشاهدة للزوار ركوب المصعد الزجاجي البانورامي بين برجَي الفندق للوصول إلى الطابق الـ52، ومن ثم صعود دَرَج حلزوني للوصول إلى الطابق الـ53، حيث يتوافر ممشى زجاجي بطول 46 مترًا إلى المبنى المجاور.
وتعتبر المزلقة الزجاجية مناسبة لجميع الأعمار؛ إذ يمكن للصغار والكبار الانزلاق داخل أنبوب شفاف، يلتف حول البرج من الطابق الـ53 إلى الـ52.
أما أصحاب القلوب الجريئة فيمكنهم القيام بجولة شيقة على ممشى الحافة الخارجية الشاهقة التي تطوق المبنى بشكل كامل بعد تجهيزهم بكل معدات السلامة.
تأسس مطعم CÉ LA VI في جنوب شرق آسيا، واستوحى اسمه من المقولة الفرنسية الشعبية التي تترجم إلى "هذه هي الحياة"، وتتأصل جذوره في التأثيرات الفنية للفنون والمنحوتات واللوحات والهندسة المعمارية في أرجاء المنطقة.. وتشتعل جميع الحواس لدينا في زيارتنا للمطعم، وخوض تجربة شهية لا تنسى.
أطلق العنان لحواسك في رحلة شهية وممتعة، تتضمن أطيب المشروبات وأجمل الألحان وأشهى المأكولات.
هنا يلتقي الطعام الآسيوي المعاصر والترفيه على المستوى العالمي بخدمات الضيافة الاستثنائية والمناظر الرائعة لأفق دبي المتألق.
يقع هذا الموقع التاريخي في قلب مدينة دبي، ويرتفع 220 مترًا فوق مستوى سطح البحر؛ ما يجعله أحد الأسطح الأعلى ارتفاعًا في المدينة، ويضم مطعمًا آسيويًّا معاصرًا، وحانة سكاي بار، ولاونج، وحوض سباحة.
أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، انطلاق موسمها الـ29 يوم 16 أكتوبر متضمنة 30 جناحًا، تحتفي جميعها بأكثر من 90 ثقافة من دول وحضارات متنوعة، وأكثر من 3500 محل ومنفذ للتسوق، إضافة إلى أكثر من 40 ألف عرض ترفيهي، وما يفوق 200 جولة ألعاب ومغامرة، تم إعدادها بعناية لإثراء تجارب ضيوف القرية العالمية.
ويمتد الموسم الحالي للقرية العالمية، الذي سيتم افتتاحه رسميًّا اليوم بمجموعة من العروض المبهرة، حتى الأحد 11 مايو 2025، معززًا مكانتها كوجهة تزخر بالتنوع والتعدد الثقافي؛ لما تقدمه لضيوفها من فرص لاستكشاف التراث الغني الذي يتميز به كل جناح، بما فيه تجارب التسوق الفريدة الخاصة به؛ إذ تحتضن القرية العالمية في كل موسم مجموعة كبيرة من التجارب المميزة، كتجارب الطعام في جميع أرجاء الوجهة، ومن بينها منطقة "بلازا المطاعم" الجديدة كليًّا هذا الموسم، إضافة إلى أكشاك الطعام الجديدة المكونة من طابقين في شارع "فييستا"، وكل من "السوق العائم" و"سوق القطارات" اللذين أُعيد تصميمهما بالكامل؛ ليظهرا بحلة جديدة، ويوفران للضيوف تشكيلة متنوعة من أشهى الأطباق والحلويات.
يعد مطعم Trèsind، الفائز بالعديد من الجوائز والتقديرات النقدية، الرائد لمجموعة Passion F&B في دبي، مهدًا لمفهوم "المطبخ الهندي المبتكر"؛ إذ يقدم للضيوف تجربة تناوُل طعام راقية، تعكس النكهات الهندية المتطورة.
منذ افتتاحه في عام 2014 أصبح Trèsind واحدًا من أبرز المطاعم التي تمهِّد الطريق لتعزيز إرث المطبخ الهندي، والترويج للمطبخ الهندي المعاصر، مع تسليط الضوء على غنى المطبخ الهندي وأسراره التي لم تُكتشف بعد.
ويقدم قائمة طعام Trèsind مزيجًا من الأطباق التقليدية من شبه القارة الهندية بأسلوب عصري وحديث.
ويمزج المطعم بين التأثيرات الإقليمية الهندية المختلفة التي أثرت على المطبخ الهندي؛ وهو ما يجعل قائمة Trèsind متطورة، وخيالية، وبصرية للغاية، وتقدم لكل ضيف رحلة طهي فريدة من نوعها.