دبي.. الوجهة المناسبة لعطلة مثالية حافلة بالأنشطة الترفيهية والتجارب الاستثنائية

ويمتد الموسم الحالي للقرية العالمية، الذي سيتم افتتاحه رسميًّا اليوم بمجموعة من العروض المبهرة، حتى الأحد 11 مايو 2025، معززًا مكانتها كوجهة تزخر بالتنوع والتعدد الثقافي؛ لما تقدمه لضيوفها من فرص لاستكشاف التراث الغني الذي يتميز به كل جناح، بما فيه تجارب التسوق الفريدة الخاصة به؛ إذ تحتضن القرية العالمية في كل موسم مجموعة كبيرة من التجارب المميزة، كتجارب الطعام في جميع أرجاء الوجهة، ومن بينها منطقة "بلازا المطاعم" الجديدة كليًّا هذا الموسم، إضافة إلى أكشاك الطعام الجديدة المكونة من طابقين في شارع "فييستا"، وكل من "السوق العائم" و"سوق القطارات" اللذين أُعيد تصميمهما بالكامل؛ ليظهرا بحلة جديدة، ويوفران للضيوف تشكيلة متنوعة من أشهى الأطباق والحلويات.