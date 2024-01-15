"الخطيب": إستاد الأمير محمد بن سلمان يسهم في تعزيز السياحة ويوفر آلاف فرص العمل

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب في حسابه الرسمي على منصة "إكس" أن مشروع إستاد الأمير محمد بن سلمان يعد محطةً مهمة في مسيرة تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2023، إذ سيسهم في تعزيز السياحة وإتاحة آلاف فرص العمل والإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة عدد الزيارات المتوقعة من خلال جذب عشاق رياضة كرة القدم والأنشطة الرياضية الأخرى.
وتم تصميم الإستاد بحيث يسمح باستخدامه في أغراض متعددة، حيث يمكن تحويل أرضيته بالكامل في غضون ساعات إلى ساحة مهيأة لإقامة مختلف الفعاليات الرياضية والترفيهية، مثل: مسابقات الرجبي والملاكمة والفنون القتالية المختلطة وبطولات الرياضات الإلكترونية والمعارض والحفلات الموسيقية الكبرى.
بالإضافة إلى تقنيات فريدة من نوعها تخص الأرضية والسقف والحائط العلوي القابلة للطي والسحب والتي تتيح فتح أحد جوانبه لتوفر إطلالة ساحرة للجزء السفلي من المدينة الذي يضم وجهات رائدة مثل 6 فلاجز مدينة القدية، ومنتزه الألعاب المائية.
وعلاوة على ذلك، ستتم تغطية الإطار الخارجي للإستاد وبعض جدرانه الداخلية وسقفه بعدد قياسي من شاشات العرض يبلغ طولها 1.5 كيلو متر، لتقدم تجربة غامرة ومثيرة للزوار
وذلك من خلال إنشاء بحيرة تبريد صديقة للبيئة تحت الإستاد مباشرةً، بحيث تضخ مياه الأمطار التي تُجمع من الإستاد والمنطقة المحيطة به إلى حائط ثلجي، ما يؤدي إلى تبريد الهواء الداخل إلى نظام التكييف المركزي فيه.