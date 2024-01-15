"الخطيب": إستاد الأمير محمد بن سلمان يسهم في تعزيز السياحة ويوفر آلاف فرص العمل

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب في حسابه الرسمي على منصة "إكس" أن مشروع إستاد الأمير محمد بن سلمان يعد محطةً مهمة في مسيرة تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2023، إذ سيسهم في تعزيز السياحة وإتاحة آلاف فرص العمل والإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة عدد الزيارات المتوقعة من خلال جذب عشاق رياضة كرة القدم والأنشطة الرياضية الأخرى.