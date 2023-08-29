"المركزي": السياحة تساهم بنحو 37 مليار ريال في الإيرادات العامة خلال 3 أشهر

أظهرت الأرقام المذكورة في التقرير الشهري للبنك المركزي السعودي (ساما) عن شهر يوليو الماضي الارتفاع الكبير في صافي التدفقات الداخلة من أنشطة السياحة؛ فالأرقام الواردة في تقرير (ساما) أظهرت زيادة كبيرة في الإيرادات من أنشطة السياحة؛ إذ بلغت نحو 9.8 مليار دولار في الربع الأول من العام مقارنة بنحو ثلاثة مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
كما لعب تبسيط الإجراءات دورًا فيما سجله ميزان السياحة بعدما أصبح الحصول على تأشيرة أكثر مرونة، إضافة إلى الزيادة الملحوظة في أعداد السياح من الدول الخليجية والأجانب، وكذلك السياحة الداخلية للسعوديين؛ إذ بات الكثير منهم يقضي إجازاته في السعودية، مع الإشارة في هذه النقطة إلى أن تحسُّن السياحة من شأنه أن يخلق الكثير من فرص العمل لمواكبة التقدم في القطاع.
وأظهرت أرقام (ساما) أن الميزان التجاري الذي يدخل في خانة ميزان الحساب الجاري يحافظ على مكانته في خانة الفائض منذ عقود، وقد بلغ 36 مليار دولار.