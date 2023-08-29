"المركزي": السياحة تساهم بنحو 37 مليار ريال في الإيرادات العامة خلال 3 أشهر

كما لعب تبسيط الإجراءات دورًا فيما سجله ميزان السياحة بعدما أصبح الحصول على تأشيرة أكثر مرونة، إضافة إلى الزيادة الملحوظة في أعداد السياح من الدول الخليجية والأجانب، وكذلك السياحة الداخلية للسعوديين؛ إذ بات الكثير منهم يقضي إجازاته في السعودية، مع الإشارة في هذه النقطة إلى أن تحسُّن السياحة من شأنه أن يخلق الكثير من فرص العمل لمواكبة التقدم في القطاع.