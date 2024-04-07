بالفيديو.. احتفالات عيد الفطر في قطر.. فعاليات وعروض ديزني العالمية تنتظر الزوار السعوديين

والجدير بالذكر أن قطر تمتلك عددًا من المرافق السياحية المتميزة والحديثة، والتي تقدم مجموعة متنوعة من التجارب المتميزة للزوار من دول مجلس التعاون الخليجي. ومن أبرز هذه المعالم: جزر قطيفان، التي تعتبر جزءًا من مدينة لوسيل؛ حيث تضم جزيرة قطيفان الشمالية حديقة ألعاب مائية هي الأكثر حداثة في المنطقة، وأعلى منزلق مائي في العالم، ومجمع سكني فاخر متكامل. كما توفر حديقة مريال للألعاب المائية في جزيرة قطيفان لزوارها مجموعة متنوعة من معالم الجذب المشوقة، بما في ذلك 36 لعبة مائية وبرج تزلج مائي "أيكون" الشهير البالغ ارتفاعه 85 متراً. أما في منطقة زكريت فيوفر منتجع هابيتاس رأس بروق أماكن إقامة فاخرة مستدامة، إضافة إلى تجارب فريدة من نوعها؛ مما يعزز من التجربة السياحية للزوار.