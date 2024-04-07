بالفيديو.. احتفالات عيد الفطر في قطر.. فعاليات وعروض ديزني العالمية تنتظر الزوار السعوديين

أعلنت قطر للسياحة عن تقديم مجموعة متنوعة من الفعاليات الترفيهية والعروض الممتعة التي تلبي تطلعات الزوار من مختلف الأعمار والاهتمامات خلال عطلة عيد الفطر المبارك في قطر؛ حيث تستضيف أشهر عروض ديزني الموسيقية الحيّة ذات الجماهيرية الكبيرة، وعروض الفنانين الموسيقيين، بما يضفي أجواء الفرح والبهجة طوال فترة عيد الفطر المبارك.
وسيتخلّل احتفالات العام الحالي بعيد الفطر المبارك عروض يومية مبهرة للألعاب النارية في الحي الثقافي كتارا، والتي تمتدّ من 10 إلى 12 أبريل. بينما يستضيف الحزم مول مجموعة من الفعاليات الخاصة بالعيد من 10 إلى 13 أبريل 2024. كما سيتمّ تنظيم مجموعة متنوعة من احتفالات العيد في بوليفارد لوسيل، من 10 إلى 12 أبريل 2024. وتتزامن احتفالات عيد الفطر لهذا العام مع استضافة النسخة الافتتاحية من كأس السوبر القطري الإماراتي في 12 أبريل 2024؛ وذلك للترحيب بعشاق كرة القدم من كافة أنحاء المنطقة.
وسيكون محبّو ألعاب "الليجو" على موعد مع معرض LEGO® Shows Qatar ، الأضخم من نوعه في قطر، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 25 أبريل في القاعتين 8 و 9 بمركز قطر الوطني للمؤتمرات؛ حيث يمكن للعائلات من جميع أنحاء المنطقة وخارجها الاستمتاع بالتجربة الفريدة التي يوفرها المعرض لرواده، والتي تشمل العديد من الأشكال الإبداعية وثيمات الليجو والمناطق التفاعلية والمجسمات ذات الأحجام الطبيعية، وغير ذلك من العروض الملائمة لجميع أفراد العائلة.
وتقدم Visit Qatar لمحبّي الموسيقى الفلبينية ذات الإيقاعات النابضة بالحيوية، الحفل الغنائي المشترك، الذي تقدمه نجمة موسيقى البوب الشهيرة "سارة جيرونيمو" بالاشتراك مع نجم موسيقى الروك "بامبو"، وهو الحفل الغنائي الأول لهم خارج الفلبين، وذلك في 11 أبريل بالقاعتين رقم 3 و4 بمركز قطر الوطني للمؤتمرات.
وسيكون عشَّاق عروض ديزني على موعد مع اثنين من أشهر عروض ديزني التي نالت إعجاب الملايين؛ وهما: عرض "الأسد الملك" في 12 أبريل، وعرض "حكاية لعبة" في 13 أبريل، على مسرح المياسة بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. ويحظى العرضان الشهيران بشعبية كبيرة في أوساط العائلات والأطفال الراغبين في معايشة العروض الموسيقية الحية لكلا الفيلمين اللذين يُعتبران من أشهر أفلام ديزني وأكثرها نجاحًا. وأما عشَّاق الغناء العربي، فإنهم على موعد مع حفل غنائي مميزة يقدمه المطرب السعودي الشهير "عايض" في مركز قطر الوطني للمؤتمرات في 16 أبريل.
كما ستستقبل قطر زوارها القادمين عبر منفذ أبو سمرة البري بـ"العيدية"؛ وهي عبارة عن مجموعة من الهدايا والخصومات المميزة، والتي تم تصميمها خصيصًا من قطر للسياحة لتعزيز التجربة السياحية للزوار، وتمكينهم من استكشاف المعالم السياحية، والاستمتاع بالتجارب التي تقدمها قطر خلال عطلة عيد الفطر المبارك.
والجدير بالذكر أن قطر تمتلك عددًا من المرافق السياحية المتميزة والحديثة، والتي تقدم مجموعة متنوعة من التجارب المتميزة للزوار من دول مجلس التعاون الخليجي. ومن أبرز هذه المعالم: جزر قطيفان، التي تعتبر جزءًا من مدينة لوسيل؛ حيث تضم جزيرة قطيفان الشمالية حديقة ألعاب مائية هي الأكثر حداثة في المنطقة، وأعلى منزلق مائي في العالم، ومجمع سكني فاخر متكامل. كما توفر حديقة مريال للألعاب المائية في جزيرة قطيفان لزوارها مجموعة متنوعة من معالم الجذب المشوقة، بما في ذلك 36 لعبة مائية وبرج تزلج مائي "أيكون" الشهير البالغ ارتفاعه 85 متراً. أما في منطقة زكريت فيوفر منتجع هابيتاس رأس بروق أماكن إقامة فاخرة مستدامة، إضافة إلى تجارب فريدة من نوعها؛ مما يعزز من التجربة السياحية للزوار.
للمزيد من المعلومات ولمواكبة أحدث الفعاليات: يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لروزنامة دولة قطر: https://visitqatar.com/intl-en/events-calendar