إذا لديك مشروع سياحي صغير وتريد دعمًا حكوميًا... برنامج "عون" يقدم 500 مليون ريال لـ6 فئات.. تعرّف عليها

ويدعم البرنامج الذي يمتد ثلاث سنوات ما يلي:

- إطلاق منشآت جديدة.

- دعم منشآت قائمة.

- منظمو الرحلات والجولات السياحية والأنشطة السياحية.

- المرشدون السياحيون

- وكلاء السفر ومنظمو الفعاليات.

- مقدمو المنتجات السياحية الثقافية.

حيث يقدم حلولاً تمويلية مرنة يستهدف من خلالها دعم أكثر من 2000 منشأة بمخصصات تصل إلى 500 مليون ريال، مع قبول طلبات التمويل مستوفية الشروط، والذي يصل إلى مليون ريال للمنشأة الواحدة.