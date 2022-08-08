إذا لديك مشروع سياحي صغير وتريد دعمًا حكوميًا... برنامج "عون" يقدم 500 مليون ريال لـ6 فئات.. تعرّف عليها

كشف صندوق التنمية السياحي عن إطلاق برنامج "عون" لتقديم الدعم للمنشآت الصغيرة لتعزيز نموها وإثراء تجاربها لتقديم خدمات أفضل للسائحين في الوجهات السياحية التي حددتها الإستراتيجية الوطنية للسياحة.
ويدعم البرنامج الذي يمتد ثلاث سنوات ما يلي:
- إطلاق منشآت جديدة.
- دعم منشآت قائمة.
- منظمو الرحلات والجولات السياحية والأنشطة السياحية.
- المرشدون السياحيون
- وكلاء السفر ومنظمو الفعاليات.
- مقدمو المنتجات السياحية الثقافية.
حيث يقدم حلولاً تمويلية مرنة يستهدف من خلالها دعم أكثر من 2000 منشأة بمخصصات تصل إلى 500 مليون ريال، مع قبول طلبات التمويل مستوفية الشروط، والذي يصل إلى مليون ريال للمنشأة الواحدة.
وأكد قصي الفاخري الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي أن “برنامج عون السياحة يمثل فرصة نوعية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة لتقديم تجارب سياحية نوعية ومختلفة، بما يسهم في تحقيق أهدافها وطموحاتها، وبما ينعكس على إثراء تجربة السائح في الوجهات السياحية المستهدفة وتحقيق التنمية السياحية والاقتصادية المستدامة".
وجاء إطلاق هذا البرنامج ضمن سلسلة البرامج التي يقدمها الصندوق لتلك المنشآت لمنحها مزيدًا من الفرص التي تحفزها على ابتكار تجارب سياحية نوعية جديدة.
يذكر أن نسبة تغطية تمويل المشروع في صندوق التنمية السياحي تصل إلى 70% دون اشتراط تقديم ضمانات، كما يقدم الصندوق تمويلاً مدته سنتين قابلة للتمديد.