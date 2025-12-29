القمة العالمية للرياضة تنطلق في دبي بمشاركة 1500 شخصية من 50 دولة

شهدت الساعات الماضية انطلاق أعمال القمة العالمية للرياضة في دبي، والتي تُعد الحدث الرياضي الأضخم من نوعه في المنطقة، وتُعقد على مدار يومين 29 و30 ديسمبر 2025، بتنظيم من مجلس دبي الرياضي، تحت شعار "نوحّد العالم عبر الرياضة".
وافتتح القمة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسط حضور رفيع المستوى ومشاركة دولية واسعة.
وتستقطب القمة أكثر من 1500 من كبار الشخصيات الرياضية، بينهم قيادات وصنّاع قرار ونجوم وأساطير من أكثر من 50 دولة، لتتحول دبي إلى منصة عالمية تناقش مستقبل الرياضة وأدوات تطويرها، وتُبرز دورها كقوة ناعمة لتقريب الشعوب.
وشهد اليوم الأول حضور عدد من الشيوخ والمسؤولين، منهم سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية ورئيس مجلس دبي الرياضي.
كما شارك عدد من أبرز رموز الرياضة العالمية، يتقدمهم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، ورئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، ونجم التنس نوفاك ديوكوفيتش، إلى جانب أساطير كرة القدم مثل رونالدو، إنييستا، باجيو، مالديني، وعدد من الأبطال الأولمبيين.
وتناقش القمة ملفات رياضية متقدمة من بينها مستقبل الرياضة العالمية، القيادة والتقنيات الحديثة، تطوير المواهب، والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى دور الرياضة في جودة الحياة والتنمية المستدامة.
كما تزامن افتتاح القمة مع حفل تكريم الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للرياضة 2025، والتي كرّمت نخبة من القيادات والمؤسسات والأبطال من الإمارات والعالم العربي والعالم.
ويؤكد الزخم الكبير والحضور النوعي في اليوم الأول من القمة الدور المحوري لدبي في قيادة مستقبل الرياضة عالميًا، وترسيخ مكانتها كشريك فاعل في هذا القطاع المتسارع.