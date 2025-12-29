القمة العالمية للرياضة تنطلق في دبي بمشاركة 1500 شخصية من 50 دولة

كما شارك عدد من أبرز رموز الرياضة العالمية، يتقدمهم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، ورئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، ونجم التنس نوفاك ديوكوفيتش، إلى جانب أساطير كرة القدم مثل رونالدو، إنييستا، باجيو، مالديني، وعدد من الأبطال الأولمبيين.