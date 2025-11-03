"مخيم لينة".. تجربة بيئية متكاملة تعزز السياحة المستدامة

في إطار جهودها لتعزيز السياحة البيئية، أطلقت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية برنامج "مخيم لينة"، كأحد البرامج السياحية الرائدة التي تجمع بين سحر الطبيعة وثراء التراث، وتُجسّد مفهوم السياحة المستدامة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويقدم المخيم تجربة سياحية متكاملة تجمع بين الراحة العصرية والأصالة، وسط بيئة طبيعية خلابة تتيح للزوار لحظات من الصفاء، ومشاهدة النجوم في سماء نقية، والتعرف على التنوع الحيوي الفريد داخل المحمية.
ويقع "مخيم لينة" بالقرب من منطقة الرعي الموسمي (المعيزيلة)، ما يجعله محطة تجمع بين السياحة والوعي البيئي، ويُعرّف الزوار بجهود الهيئة في حماية الغطاء النباتي والحياة الفطرية، بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية.
وتسعى الهيئة من خلال هذا البرنامج إلى ترسيخ مفهوم السياحة البيئية، وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في الحفاظ على البيئة، عبر مبادرات توعوية ومجتمعية تُبرز المكان كوجهة تنموية وسياحية.
ويأتي "مخيم لينة" ضمن حزمة من البرامج التي تنفذها الهيئة، ضمن إستراتيجية شاملة تهدف إلى جعل المحمية وجهة وطنية رائدة للسياحة البيئية، ومركزًا يعكس التزام المملكة بحماية البيئة، وتحقيق الاستدامة وجودة الحياة.