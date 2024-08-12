"سياحة قطر" تُطلق جواز مرور لاستفادة الخليجيين من العروض والخصومات الحصرية

أطلقت سياحة قطر مؤخرًا "Visit Qatar Pass"، الذي يتيح لزوَّار قطر من دول مجلس التعاون الخليجي إمكانية الاستفادة من العروض والخصومات الحصرية على مجموعة متنوعة من الخدمات والعروض حتى 1 سبتمبر 2024، ويوفر لمستخدميه خصومات تتراوح بين 30 و50%، وكذلك إمكانية الاستفادة من عروض "شراء 1 والحصول على 1 مجانًا"، التي تشمل الأطعمة، والمشروبات، ومنتجات التجميل، والمنتجعات، والخدمات الصحية، واللياقة البدنية، والعروض الترفيهية، وحجوزات الفنادق، والخدمات، والتسوق.. التي تتوافر عبر تطبيق Visit Qatar الإلكتروني.