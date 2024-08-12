"سياحة قطر" تُطلق جواز مرور لاستفادة الخليجيين من العروض والخصومات الحصرية

تواصل قطر الحفاظ على زخم النمو الذي يشهده قطاعها السياحي؛ إذ سجلت رقمًا قياسيًّا جديدًا باستقبالها أكثر من 2.6 مليون زائر خلال النصف الأول من عام 2024، بزيادة كبيرة قدرها 28% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، بما يقدر بـ14320 سائحًا يوميًّا.
وتأتي فعاليات قطر المتنوعة، ومستويات الضيافة التي لا تضاهى، وسهولة الحصول على تأشيرات الدخول إلى أراضيها، ضمن العوامل الرئيسية التي تسهم في تحفيز القطاع السياحي المتنامي في البلاد، واستقطاب المزيد من الزوار الدوليين.
وقد أصبحت قطر وجهة مثالية لزوارها القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي في الموسم الصيفي، بفضل ما تزخر به من معالم جذب وعروض ترويجية وخصومات حصرية، واعتمادها على تقنيات التبريد المتطورة في العديد من متنزهاتها الترفيهية.
أطلقت سياحة قطر مؤخرًا "Visit Qatar Pass"، الذي يتيح لزوَّار قطر من دول مجلس التعاون الخليجي إمكانية الاستفادة من العروض والخصومات الحصرية على مجموعة متنوعة من الخدمات والعروض حتى 1 سبتمبر 2024، ويوفر لمستخدميه خصومات تتراوح بين 30 و50%، وكذلك إمكانية الاستفادة من عروض "شراء 1 والحصول على 1 مجانًا"، التي تشمل الأطعمة، والمشروبات، ومنتجات التجميل، والمنتجعات، والخدمات الصحية، واللياقة البدنية، والعروض الترفيهية، وحجوزات الفنادق، والخدمات، والتسوق.. التي تتوافر عبر تطبيق Visit Qatar الإلكتروني.
ويمكن الحصول على جواز مرور "Visit Qatar Pass" بسهولة عبر تطبيق Visit Qatar. ولا يتطلب الأمر سوى عنوان بريد إلكتروني للتسجيل مجانًا، والاستفادة من العروض والخصومات.
ويمكن الاستفادة من هذه العروض من خلال خدمات الحجز المسبق، أو من خلال الدفع بعد الوصول إلى دولة قطر.
ويقدم التطبيق لمستخدميه معلومات وافية عن جميع عروض السفر والضيافة والسياحة التي توفرها قطر لزوارها، وذلك من خلال ثماني لغات عالمية.
وشهدت قطر خلال النصف الأول من العام تدشين فنادق ووجهات جذب جديدة، بما في ذلك أكبر حديقة ألعاب مائية في البلاد، وهي حديقة مريال المائية، وكذلك منتجع "هابيتاس رأس بروق"، الذي يوجد على أطراف محمية الريم للمحيط الحيوي المدرجة على لائحة اليونسكو.
وفي وقت سابق من العام الجاري أطلقت قطر للسياحة والخطوط الجوية القطرية باقات "التوقف في قطر"، التي تقدم خمسة خيارات رائعة للمسافرين الذين لا يوجد لديهم سوى وقت محدود لزيارة معالم قطر. ويتعين التنويه هنا بأن عدد الزوار وعدد الليالي الفندقية للمسافرين الذين توقفوا في قطر قد تضاعف خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022.
وتؤكد هذه الفعاليات والمبادرات ومعالم الجذب السياحي الجديدة التي تم تدشينها التزام قطر بتنويع فعالياتها وعروضها، وتقديم تجارب سياحية لا تُضاهى؛ بما يضمن نجاحها في استقطاب جميع فئات السياح.
وتواصل قطر خلال النصف الثاني من عام 2024 تحفيز النشاط السياحي لديها عبر إطلاق المزيد من الفعاليات، واستقطاب البطولات العالمية، التي تشمل سباق جائزة قطر الكبرى للخطوط الجوية القطرية (للفورمولا 1) 2024، وكذلك الكشف عن دليل ميشلان الدوحة 2025 لأفضل المطاعم؛ بما يؤكد المكانة العالمية المتنامية للدوحة في عالم الطهي وتناوُل الطعام.
بفضل أنظمة التبريد المبتكرة والمستدامة التي يتم الاستعانة بها في العديد من الأماكن السياحية المفتوحة، أصبح بإمكان زوَّار قطر من دول مجلس التعاون الخليجي الاستمتاع بأروع التجارب والعروض الترفيهية خلال الموسم الصيفي.
ويمكن للزوار الاستمتاع بتجربة تسوق مبهرة في إحدى أرقى وجهات التسوق الفاخرة في قطر، هي شارع 21 هاي ستريت في الحي الثقافي كتارا، وتناوُل فنجان من القهوة في أحد المقاهي المميزة.
وهناك أيضًا "ويست ووك"، وهو مشروع جديد وفريد، يتميز بموقعه الحيوي في منطقة الوعب. وقد روعي في تصميمه أن يلبي معايير الحياة العصرية؛ إذ يوفر لزواره مزيجًا من عناصر التراث القطري وأشهى المأكولات وأماكن التسوق والضيافة الفاخرة. كما يضم أندية صحية، تقدم علاجات "سبا" التي تجدد النشاط والحيوية، وفندقًا فاخرًا "هيلتون جاردن هوتل إن". كما يقدم "بلاس فاندوم"، وهو أكبر مركز تسوُّق في قطر، ويتميز بتصميمه المعماري المستوحى من الطراز الباريسي.
ويوفر بلاس فاندوم لرواده تجربة تسوق فاخرة، ومجموعة متنوعة من مراكز الترفيه.
ويمكن للزوار القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي الاستمتاع بمجموعة متنوعة من تجارب الطعام وأشهى المأكولات ووسائل الترفيه الملائمة للصغار والكبار معًا، إضافة إلى دار سينما فاخرة من فئة 7 نجوم.
ويوفر "الحزم"، وهو إحدى أكثر الوجهات تميزًا في قطر، لضيوفه تجربة تفيض بالرُّقي، ويضم مجموعة فاخرة من المتاجر والمقاهي والمطاعم.. كما يتميز الحزم باحتضانه مركز الحزم الثقافي، الذي توجد به مكتبة فخمة؛ وهو ما يعتبر فرصة للزوار القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي لاستكشاف التاريخ الأكاديمي بالعربية والإنجليزية عبر مجموعة متنوعة وغنية من الكتب والمخطوطات والموسوعات والمجلات.
وما زال سوق واقف هو الوجهة الأشهر لدى زوار قطر وأهلها؛ إذ أصبح بمنزلة العنوان الثقافي الأبرز في البلاد.
ويتيح السوق لرواده استكشاف ملامح التراث القطري من خلال تجوالهم بين متاجر التوابل واللؤلؤ والعطور المحلية ونقوش الحناء، وتناوُل أشهى المأكولات التي تعكس تنوع وثراء مشهد الطعام في قطر، وغير ذلك الكثير.
واستقبلت قطر خلال الأشهر الستة الأولى من العام زوارًا دوليين من شتى أنحاء العالم، جاء 43% منهم من دول مجلس التعاون الخليجي، التي تشمل المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ومملكة البحرين.
وما زالت المملكة العربية السعودية تتصدر القائمة باعتبارها المساهم الأكبر في إجمالي عدد الزوار القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي إلى دولة قطر خلال النصف الأول من عام 2024، وذلك بأكثر من 700 ألف زائر، تليها مملكة البحرين بأكثر من 122 ألف زائر، ثم دولة الكويت بأكثر من 98 ألف زائر، وسلطنة عُمان بأكثر من 96 ألف زائر، والإمارات العربية المتحدة بأكثر من 75 ألف زائر.