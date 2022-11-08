دولة عربية واحدة في "ناشيونال جيوغرافيك" لأفضل الوجهات 2023.. تعرف عليها

كشفت قناة "ناشيونال جيوغرافيك" المتخصصة في التغطيات التقارير السياحية والطبيعية عن قائمتها السنوية لأفضل 25 وجهة سياحية توصي بمشاهدتها خلال عام 2023.
وفي هذا السياق قالت كبيرة المحررين في "ناشيونال جيوغرافيك ترافيل" إيمي أليبيو: إن الأمل ألا يشكل عام 2023 إقبالًا كبيرًا على السفر فقط، بل فرصة أيضًا لاكتشاف العجائب مجدّدًا.|
وركّزت القائمة على الوجهات التي يبذل مجتمعها جهود الحفظ وتضم مسارات التعافي والتراث وتوفر للوافدين وسائل يردون الجميل عبرها، بالإضافة إلى الأماكن التي تقوم بعمل مهم في مجال السياحة البيئية والاستدامة والسفر الشامل.
وأدخلت "ناشيونال جيوغرافيك" فئة جديدة ضمن قائمتها لهذا العام من خلال الاستعاضة عن فئة "الاستدامة" بفئة "المجتمع" الأوسع.
ولفتت أليبيو إلى أن الهدف من ذلك يتصل بتوسيع التركيز على الأشخاص الذين يسعون بجهد لتحقيق وجهات مستدامة والأساليب المختلفة التي يعتمدونها لذلك، بدءًا من جعل السفر أكثر سهولة، ووصلوا إلى دعم الشركات والمؤسسات المحلية، والفئات الأربع الأخرى هي: الطبيعة، والثقافة، والمغامرة، والعائلة.
وحجزت مقاطعة ألبرتا الكندية، مكانًا لها على القائمة أيضًا؛ حيث أشارت أليبيو إلى أنها كانت رائدة في السياحة الخاصة بالسكان الأصليين؛ حيث عرّفت السياح على كيفية عيش الشعوب الأصلية في أمريكا الشمالية وثقافاتهم المعاصرة النابضة بالحياة، وفي لاوس سهل القطار الجديد عالي السرعة وصول السياح إلى البلاد، ووفر فرصًا اقتصادية للسكان المحليين.
ولم تخل القائمة من عوامل الجذب الجديدة الكبيرة؛ فقد وضع المتحف المصري الكبير خارج العاصمة القاهرة الذي طال انتظاره، مصر ضمن قائمة 2023 ضمن فئة "الثقافة"، وهي الدولة العربية الوحيدة في القائمة التي ينطبق عليها شروط الاختيار. وستكون مدينة تشارلستون بولاية كارولينا الجنوبية في أمريكا قريبًا موطنًا للمتحف الأمريكي الأفريقي الدولي الذي من المقرّر افتتاحه في يناير 2023.
وبرزت ولاية يوتا الأمريكية التي تضم خمس حدائق وطنية تشكل عامل جذب كبيرًا ضمن فئة "المغامرة"، ويعود ذلك جزئيًّا لجهودها في توجيه السياح إلى بعض المناطق الأقل شهرة لمكافحة السياحة المفرطة، وهناك حديقة بيغ بند الوطنية في ولاية تكساس الأمريكية التي أدرجت ضمن فئة "الطبيعة".
أما سلوفينيا "الرائدة منذ فترة طويلة في مجال السياحة المستدامة" وإقران مسارات ركوب الدراجات بزيارات إلى مزارع الكروم وصانعي الجبن ومنتجي الأغذية الآخرين، فحفظت مكانًا لها على القائمة ضمن فئة "الطبيعة" ملحقة بمكافأة خاصة بمطبخها.
وكان للمرتفعات الأسكتلندية وأرخبيل جزر الأزور البركاني المبهر في البرتغال وبوتسوانا؛ مكان أيضًا ضمن فئة "الطبيعة" للجهود الرامية للحفاظ على البيئة والاستدامة، وسلط الضوء على كولومبيا من خلال فيلم ديزني "Encanto"؛ ما جعلها الخيار المناسب لفئة "العائلة".
وضمت القائمة الأفضل بحسب "ناشيونال جيوغرافيك" لعام 2023: فئة الثقافة، وشملت: طريق أبيان، إيطاليا، وبوسان، كوريا الجنوبية، وكهوف لونغمن، مقاطعة خنان، الصين، ومصر، وتشارلستون، ساوث كارولينا، وفئة الطبيعة، وتضم: المرتفعات الأسكتلندية، وبوتسوانا، وسلوفينيا، وحديقة بيغ بند الوطنية، تكساس، وجزر الأزور. وفئة المغامرة، وتضم: نيوزيلاندا، وحديقة تشوكويكيراو الأثرية، البيرو، ويوتا، وجبال الألب النمساوية، ومنتزه ريفيلاجيجيدو الوطني، المكسيك.
أما فئة المجتمع فتضم: جزر دوديكانيسيا، اليونان، وميلووكي، ويسكونسن، الولايات المتحدة الأمريكية، وألبرتا بكندا، ولاوس غانا. بينما اشتملت فئة العائلة على: ترينيداد وتوباغو، وسان فرانسيسكو كروس تاون تريل، كاليفورنيا، وكولومبيا، ومانشستر، المملكة المتحدة، وسويسرا.