دولة عربية واحدة في "ناشيونال جيوغرافيك" لأفضل الوجهات 2023.. تعرف عليها

وضمت القائمة الأفضل بحسب "ناشيونال جيوغرافيك" لعام 2023: فئة الثقافة، وشملت: طريق أبيان، إيطاليا، وبوسان، كوريا الجنوبية، وكهوف لونغمن، مقاطعة خنان، الصين، ومصر، وتشارلستون، ساوث كارولينا، وفئة الطبيعة، وتضم: المرتفعات الأسكتلندية، وبوتسوانا، وسلوفينيا، وحديقة بيغ بند الوطنية، تكساس، وجزر الأزور. وفئة المغامرة، وتضم: نيوزيلاندا، وحديقة تشوكويكيراو الأثرية، البيرو، ويوتا، وجبال الألب النمساوية، ومنتزه ريفيلاجيجيدو الوطني، المكسيك.