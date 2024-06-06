مختصون: 10 وجهات سياحية خارجية تجذب السعوديين في إجازة عيد الأضحى.. هنا التفاصيل

أيام قليلة وتبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك، التي تبدأ الثلاثاء 5 من ذي الحجة 1445 الموافق 11 يونيو 2024 وتنتهي الأحد 17 من ذي الحجة الموافق 23 يونيو 2024، وتمتد الإجازة لما يقارب الأسبوعين مما يعطي الفرصة لقضاء إجازات مطولة.
وكشف مختصون ومسؤولون في وكالات السياحة والسفر في المملكة عن تصدر 10 وجهات دولية لحجوزات السعوديين في إجازة عيد الأضحى المبارك.
وتفصيلاً، قال محمد زين، مدير عام ماستر كي للتسويق السياحي، إن الوجهات الأوروبية تأتي في المرتبة الأولى كإسبانيا وإيطاليا واليونان وتركيا وروسيا، وعربيًا تأتي قطر ومصر حيث الوجهات السياحية فيها متنوعة ومذهلة، مما أثر بشكل كبير في جذب المزيد من السياح السعوديين لقضاء أيام العيد فيها.
من جهة أخرى، ذكر توفيق أبوالوفا مدير السياحة في الشركة العربية لخدمات المسافرين، أن القاهرة تأتي في مقدمة طلبات السعوديين لقضاء إجازة العيد وتقريبًا من كل 10 تذاكر حجز خارجية تأخذ مصر 3 أو 4 تذاكر، ثم الوجهات الأوروبية، وعلى رأسها إيطاليا وإسبانيا والشمال الأوروبي.
وأكدت ناهد الأحمد مدير الإدارة والعمليات عطلات روتانا للسفر والسياحة، أن إيطاليا الأكثر طلبًا للحجوزات في فترة عيد الأضحى، ثم تأتي تايلاند وإسبانيا ولندن أما الدول العربية، فعلى الرغم من الطقس الحار ما زالت العوائل تفضل دبي والقاهرة وشرم الشيخ وقطر.
وقالت إن "الحجوزات إلى مصر تتصدر الوجهات العربية بسبب العروض الجاذبة، وأسهمت في زيادة أعداد المسافرين السعوديين إلى مصر ووجهاتها الجديدة".
ومن ناحية أخرى، لفت بندر الشيخ مدير وكالة نجوم السفر إلى أن قائمة العشر وجهات الأكثر طلبًا من السعوديين في إجازة الأضحى هي إيطاليا وروسيا ثم تايلاند وجنوب إفريقيا وهولندا والشمال الأوروبي، وخصوصًا رحلات الكروز ولندن والمالديف وماليزيا، ثم تأتي مصر على رأس الوجهات العربية ثم دبي وقطر.
وأوضح الشيخ أن بسبب ارتفاع الطلب ارتفعت أسعار التذاكر وبلغت أرقامًا قياسية، وساعد على ذلك العروض الكبيرة للمنتجعات السياحية فيها، بالإضافة إلى اعتدال الطقس وتوافر الرحلات الجوية.
وبيّن وائل وجيه مدير شركة دانا للسياحة، أن الوجهات الأوروبية تعود إلى الصدارة مثل إيطاليا وإسبانيا واليونان ولندن، بالإضافة إلى دبي والقاهرة وأيضًا يتوجه السعوديون إلى جزر تايلاند ذات المنتجعات الفاخرة وتركيا بالإضافة إلى إندونيسيا وخصوصًا بالي.
ويشير الخبير السياحي المتخصص في برامج السفر الخارجية خالد باوزير إلى تقدم لندن وإيطاليا وتركيا وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا وأذربيجان وأما الوجهات العربية فتأتي مصر ودبي وقطر على رأس الوجهات المطلوبة.
ونبه "باوزير" إلى ارتفاع أسعار الفنادق في العديد من الوجهات الخليجية والتي أدت إلى توجه الكثير من السعوديين إلى وجهات أوروبية وآسيوية، مبينًا أن هذه الأسعار تعد الأغلى عالميًا، وهي أغلى من فنادق أوروبا وأمريكا.
من جهة أخرى، يوضح مازن الزبيدي الرئيس التنفيذي لشركة فورمولا للسياحة أن دول أوروبا تأتي في صدارة طلبات نسبة كبيرة من المسافرين لخارج المملكة في عيد الأضحى، ومن أهمها دول إيطاليا وسويسرا والنمسا كذلك رحلات الكروز البحرية الأوروبية، سواء في البحر الأبيض المتوسط أو في بحر الشمال، والتي أصبحت ثقافة جديدة للسياح وذلك لاحتوائها على العديد من الأنشطة الترفيهية التي تمكن السائح من زيارة عدة دول في عدة أيام تليها دول شرق آسيا، والتي أصبحت مقصدًا مهمًا للسياح في فترة عيد الأضحى، مثل ماليزيا وتايلاند وإندونيسيا، وأما الوجهات العربية فتأتي مصر ودبي والدوحة كأهم المقاصد العربية المطلوبة.
وقال محيي الدين حمودة مدير عام وكالة الفارس الدولي بجدة، إن إجازة عيد الأضحى المقبلة تعد واحدة من أطول الإجازات في هذا العام إذ تقارب من أسبوعين، مما أعطى الفرصة للراغبين في السفر للخارج لاختيار الوجهات البعيدة نسبيًا، وعربيًا تأتي مصر كمطلب أول ثم إيطاليا وتركيا وباريس ولندن وأذربيجان.
واشار "حمودة" إلى أن هذا الطلب على سفر السعوديين إلى تلك الوجهات لتوافر عروض الطيران وتوافر الرحلات الجوية، وخصوصًا إلى الوجهات الطبيعية والجديدة وغير المكتشفة.