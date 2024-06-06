مختصون: 10 وجهات سياحية خارجية تجذب السعوديين في إجازة عيد الأضحى.. هنا التفاصيل

من جهة أخرى، يوضح مازن الزبيدي الرئيس التنفيذي لشركة فورمولا للسياحة أن دول أوروبا تأتي في صدارة طلبات نسبة كبيرة من المسافرين لخارج المملكة في عيد الأضحى، ومن أهمها دول إيطاليا وسويسرا والنمسا كذلك رحلات الكروز البحرية الأوروبية، سواء في البحر الأبيض المتوسط أو في بحر الشمال، والتي أصبحت ثقافة جديدة للسياح وذلك لاحتوائها على العديد من الأنشطة الترفيهية التي تمكن السائح من زيارة عدة دول في عدة أيام تليها دول شرق آسيا، والتي أصبحت مقصدًا مهمًا للسياح في فترة عيد الأضحى، مثل ماليزيا وتايلاند وإندونيسيا، وأما الوجهات العربية فتأتي مصر ودبي والدوحة كأهم المقاصد العربية المطلوبة.