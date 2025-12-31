10 ملايين مقعد سنويًا.. خط جدة–الرياض ضمن أكثر الخطوط الداخلية ازدحامًا عالميًا

في نمو لافت يعكس قوة قطاع الطيران الداخلي السعودي، صنّفت شركة OAG العالمية المتخصصة في إحصاءات الطيران، الخط الجوي بين جدة والرياض ضمن أكثر الخطوط الجوية الداخلية ازدحامًا على مستوى العالم خلال عام 2025، بسعة مقعدية قاربت 10 ملايين مقعد.
وجاء الخط السعودي في المركز الخامس عالميًا، ليكون الاستثناء الوحيد من خارج قارة آسيا في قائمة العشرة الأوائل، وفق تقرير OAG السنوي، المعتمد على تحليل جداول الرحلات المجدولة من يناير حتى ديسمبر 2025، مع مقارنات معيارية دقيقة مع مستويات ما قبل الجائحة.
وسجل خط جدة–الرياض نموًا سنويًا بنسبة 13% مقارنة بعام 2024، وقفزة بنسبة 22% مقارنة بعام 2019، ليصنّف ضمن أسرع الخطوط الداخلية نموًا عالميًا، مدعومًا بزخم اقتصادي متصاعد، وتوسع في الأنشطة السياحية، وارتفاع في وتيرة الأعمال بين العاصمتين الاقتصادية والإدارية.
وأشار التقرير إلى أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ استحوذت على 9 من أصل 10 مراكز في القائمة، بدعم من الكثافة السكانية وشبكات الطيران منخفضة التكلفة والرحلات القصيرة عالية التردد.
ترتيب الخطوط الجوية الداخلية الأكثر ازدحامًا في 2025 بحسب OAG:
جيجو – سيول جيمبو
سابورو – طوكيو هانيدا
فوكوكا – طوكيو هانيدا
هانوي – مدينة هو تشي منه
جدة – الرياض
ويعكس هذا التصنيف المستوى المتقدم الذي بلغه قطاع الطيران الداخلي في المملكة، كأحد أسرع الأسواق نموًا على مستوى العالم، بفضل توسع الطاقة التشغيلية، وزيادة الرحلات اليومية، وتحسن تجربة السفر الجوي، وتنافسية شركات الطيران الوطنية والاقتصادية.