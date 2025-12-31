10 ملايين مقعد سنويًا.. خط جدة–الرياض ضمن أكثر الخطوط الداخلية ازدحامًا عالميًا

وجاء الخط السعودي في المركز الخامس عالميًا، ليكون الاستثناء الوحيد من خارج قارة آسيا في قائمة العشرة الأوائل، وفق تقرير OAG السنوي، المعتمد على تحليل جداول الرحلات المجدولة من يناير حتى ديسمبر 2025، مع مقارنات معيارية دقيقة مع مستويات ما قبل الجائحة.