"الإعلام السياحي" تؤهل 100 متدرب ومتدربة للوصول إلى "إعلامي محترف"

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الجمعية خالد آل دغيم أنه بعد نجاح الشراكة مع المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية في مبادرة الاحتراف في التطوع السياحي، والذي تم خلالها تدريب 100 شاب وشابة على السياحة التطوعية ومفاهيمها وبناء مبادرات لها فإننا نسعى لتنفيذ أحد أهم برامج الجمعية وأهدافها تأهيل الممارسين الإعلاميين وطلاب الجامعات ومسؤولي العلاقات العامة لمهارات الإعلام السياحي لخدمة القطاع السياحي والترفيه والتراث.