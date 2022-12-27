"الإعلام السياحي" تؤهل 100 متدرب ومتدربة للوصول إلى "إعلامي محترف"

وقّعت جمعية الإعلام السياحي بالتعاون مع المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية مبادرة تستهدف تدريب 100 شاب وشابة والسعي إلى الوصول إلى أعلى درجات الاحتراف في مجال الإعلام السياحي وطريقته والإبداع فيه.
ويشمل برنامج المبادرة فهم الإعلام المتخصص من خلال مهارات وتدريبات وممارسة أدوات الإعلام السياحي وبناء نماذج في الصحافة السياحية سواء التقليدية أو صحافة الموبايل والإعلام الجديد وطرق الإبداع والابتكار فيها وبناء المحتوى الإعلامي وفق محددات الأنماط السياحية وخصائص السائح والمميزات التنافسية للوجهات السياحية وما يهم المستثمر ورواد الأعمال في قطاع السياحة.
وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الجمعية خالد آل دغيم أنه بعد نجاح الشراكة مع المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية في مبادرة الاحتراف في التطوع السياحي، والذي تم خلالها تدريب 100 شاب وشابة على السياحة التطوعية ومفاهيمها وبناء مبادرات لها فإننا نسعى لتنفيذ أحد أهم برامج الجمعية وأهدافها تأهيل الممارسين الإعلاميين وطلاب الجامعات ومسؤولي العلاقات العامة لمهارات الإعلام السياحي لخدمة القطاع السياحي والترفيه والتراث.
وأكد "آل دغيم" أن هذه المبادرة تأتي ضمن تنفيذ وتحقيق مسارات رؤية المملكة 2030 لبناء كوادر وطنية وتوليد وظائف وفرص عمل مما يعزز بناء المهارات وينعكس بشكل إيجابي على القطاع السياحي بالمملكة بما يسهم في دعم وتنمية وتطوير السياحة وبناء الصورة الإيجابية.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمركز المسؤولية الاجتماعية إبراهيم المعطش أن الهدف من المبادرة هو الإسهام في تطوير العمل الإعلامي ليكون عملًا مؤسسيًا مواكبًا لرؤية المملكة 2030، ولتمكين ومشاركة الشباب ودعوة القطاع الخاص للمساهمة في تأهيل الشباب لسوق العمل وفق الاحتياجات.
وأكد "المعطش" أن المبادرة التي وُقّعت بين الجمعية والمركز تقوم على شراكة مجتمعية لخدمة الشباب مع تعزيز الإرشاد المهني لهم وبناء قدراتهم وتهيئتهم؛ من خلال برنامج علمي وتدريبي منوع وشامل مع التدريب والتطبيق في نهاية البرنامج ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة.