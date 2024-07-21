"الخطيب": مشاريع الباحة تهدف إلى وضعها في صدارة الوجهات السياحية السعودية

وكشفت البيانات لأرقام القطاع السياحي في منطقة الباحة حتى نهاية عام 2023 أن إجمالي عدد السياح المحليين والدوليين تجاوز مليون سائح، بزيادة بلغت 6٪ مقارنة بعام 2022، فيما بلغ إجمالي إنفاق السياح 1.2 مليار ريال، بزيادة بلغت 27٪. كما بلغ عدد التراخيص الصادرة لمرافق الضيافة 32 ترخيصًا.