"الخطيب": مشاريع الباحة تهدف إلى وضعها في صدارة الوجهات السياحية السعودية

تفقَّد وزير السياحة أحمد الخطيب منطقة الباحة، ضمن جولته على عدد من مناطق السعودية بالتزامن مع برنامج صيف المملكة.
وزار "الخطيب" عددًا من المعالم السياحية في الباحة، ووقف على الإمكانات المتوافرة للسياح الزائرين؛ بهدف إثراء تجربة السائح للوجهات السياحية، ورفع جودة الخدمات المقدَّمة بالمنطقة.
واطلع "الخطيب" على المشاريع القائمة من قِبل صندوق التنمية السياحي في المنطقة، مؤكدًا حرصه على أن تكون هذه المشاريع ذات مزايا نوعية، وأن تلبي حاجات المنطقة لاستقبال المزيد من السياح من داخل السعودية وخارجها.
وأشاد بما تحظى به الباحة من طبيعة ساحرة، وما تتمتع به من إمكانات واعتدال مناخي؛ ما يؤهلها لأن تصبح من أبرز الوجهات السياحية في السعودية، وكل دول المنطقة.
وكشفت البيانات لأرقام القطاع السياحي في منطقة الباحة حتى نهاية عام 2023 أن إجمالي عدد السياح المحليين والدوليين تجاوز مليون سائح، بزيادة بلغت 6٪ مقارنة بعام 2022، فيما بلغ إجمالي إنفاق السياح 1.2 مليار ريال، بزيادة بلغت 27٪. كما بلغ عدد التراخيص الصادرة لمرافق الضيافة 32 ترخيصًا.