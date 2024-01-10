"الأجواء" و"الإجازة " و"السوبر الإسباني" تقفز بأسعار تذاكر الطيران ونفاد الغرف الفندقية في الرياض

يتتابع الملايين من عشاق رياضة كرة القدم في العالم نحو الرياض خلال هذا الأسبوع؛ وتحديدًا من 10 إلى 14 يناير الجاري؛ بسبب استضافة كأس السوبر الإسباني الذي يُعد الأغلى في العالم والأكثر إثارة، بحضور 4 فِرَق هي برشلونة بطل الدوري الإسباني، وريال مدريد بطل كأس ملك إسبانيا، وأوساسونا وأتلتيكو مدريد.. وتقام ثلاث مباريات والمباراة النهائية بين الفائزين يوم 14 يناير.
وتَوجهت روابط التشجيع من الجماهير الكبيرة للمتنافسين الأربعة في الخليج والشرق الأوسط والعالم؛ مما أدى إلى زيادة كبيرة في أسعار تذاكر السفر إلى الرياض من إسبانيا ودول مجلس التعاون وعشاق الدوري الإسباني في العالم.
بينما زاد معجل إشغال الفنادق في العاصمة الرياض؛ لقدوم آلاف المشجعين من الداخل والخارج، وارتفعت أسعار الفنادق وخاصة وسط العاصمة بنسبة تزيد على 30% وخاصة فنادق الخمس نجوم، بالإضافة إلى إقامة كأس السوبر في توقيت إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني في المملكة.
هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بالوجهات السياحية بالرياض والفعاليات المتواصلة هذه الأيام، وكرم الضيافة السعودية والحفاوة المشهود بها للمملكة.
وتوفر المملكة إصدار تأشيرات القدوم التي تتيح جميعها السياحة وحضور الفعاليات وأداء العمرة والتجول في جميع أنحاء المملكة، وهي تأشيرة العمرة، وتأشيرة السياحة، وتأشيرة المرور، وتأشيرة الأهل والأصدقاء، مع تمكين مواطني 63 دولة من إصدار التأشيرة الإلكترونية أو عند الوصول، بالإضافة للمقيمين بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وحاملي تأشيرات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشنغن، والمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي.
وتُعَد هذه هي المرة الرابعة التي تستضيف فيها المملكة كأس السوبر الإسباني بعد 2020 في جدة وعامي 2022 و2023 بالرياض.