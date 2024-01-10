"الأجواء" و"الإجازة " و"السوبر الإسباني" تقفز بأسعار تذاكر الطيران ونفاد الغرف الفندقية في الرياض

يتتابع الملايين من عشاق رياضة كرة القدم في العالم نحو الرياض خلال هذا الأسبوع؛ وتحديدًا من 10 إلى 14 يناير الجاري؛ بسبب استضافة كأس السوبر الإسباني الذي يُعد الأغلى في العالم والأكثر إثارة، بحضور 4 فِرَق هي برشلونة بطل الدوري الإسباني، وريال مدريد بطل كأس ملك إسبانيا، وأوساسونا وأتلتيكو مدريد.. وتقام ثلاث مباريات والمباراة النهائية بين الفائزين يوم 14 يناير.