"الدعيلج": نحتاج إلى 284 ألف طيار وفني خلال السنوات العشر المقبلة

وقال الدعيلج في كلمته أمام أعمال «مؤتمر القمة المعني بالمستقبل»، الذي تنظمه الأمم المتحدة تحت شعار «قمة المستقبل متعددة الأطراف.. حلول لغد أفضل»، ويهدف إلى تبنِّي تصوُّر عالمي موحَّد للمستقبل، بمشاركة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ووكالات الأمم المتحدة: إن التقديرات تشير إلى أنه سيكون هناك حاجة إلى 284.000 طيار جديد خلال السنوات العشر المقبلة.