فنادق البارون تحتفي باليوم الوطني السعودي الـ95 بعروض وتجارب استثنائية

أعلنت فنادق ومنتجعات البارون في مصر عن إطلاق سلسلة من الفعاليات والعروض الخاصة احتفاءً باليوم الوطني السعودي الـ95، الذي يصادف 23 سبتمبر، بمشاركة الأشقاء السعوديين وضيوفها من مختلف أنحاء العالم. وتأتي هذه الخطوة لتعكس عمق الروابط التاريخية والثقافية بين المملكة العربية السعودية ومصر، وتعزيز مكانة فنادق البارون كوجهة مفضلة للعائلات الخليجية الباحثة عن تجارب سياحية فاخرة ومتنوعة.
ستتزين فنادق البارون بالألوان الوطنية السعودية وتقدّم أمسيات وعروضًا ترفيهية حية، إلى جانب برامج للأطفال وأنشطة عائلية مخصصة، في أجواء تضفي طابعًا خاصًا على هذه المناسبة الوطنية الغالية.
تتيح فنادق البارون تخفيضات حصرية على الإقامات والغرف والأجنحة، مع مزايا إضافية تشمل الإفطار المجاني، خصومات على جلسات السبا والمطاعم، وإمكانية تسجيل المغادرة المتأخرة. وتُخصَّص باقات عائلية متكاملة تضمن تجربة استثنائية للنزلاء السعوديين على وجه الخصوص.
يُعد فندق البارون في القاهرة، في حي مصر الجديدة والأقرب إلى مطار القاهرة الدولي، أحد أبرز الوجهات الفندقية الفاخرة، يتميّز بتصميمه الكلاسيكي وموقعه المميز في قلب العاصمة. ويوفر غرفًا أنيقة، مطاعم راقية، مرافق سبا، وخدمات تلبي مختلف متطلبات الضيوف. وبمناسبة اليوم الوطني، يقدّم الفندق عروضًا حصرية تتضمن خصومات على الإقامة ووجبات سعودية خاصة.
منتجع فاخر يطل على مياه البحر الأحمر في شرم الشيخ، يُعرف بشواطئه الرملية البيضاء وأنشطته البحرية المتنوعة مثل الغوص والرحلات البحرية. وخلال الاحتفالات، يقدّم المنتجع باقات تشمل إطلالات بحرية ساحرة، جلسات سبا مميزة، أنشطة ترفيهية ليلية، وتجارب عشاء فاخرة على الشاطئ.
في واحدة من أجمل مناطق البحر الأحمر، يقدم هذا المنتجع الفاخر إطلالات بانورامية على البحر وشاطئًا خاصًا يتيح للنزلاء الاستمتاع بالرياضات المائية والرحلات البحرية. ويطرح المنتجع عروضًا خاصة باليوم الوطني، تشمل خصومات على الإقامة، برامج عائلية للأطفال، ومطاعم تقدم أشهى المأكولات البحرية والعربية.
أكدت إدارة مجموعة فنادق البارون أن مشاركتها في الاحتفاء باليوم الوطني السعودي تمثّل جزءًا من التزامها بتعزيز الروابط الأخوية بين الشعبين السعودي والمصري، مشيرة إلى أن النزلاء السعوديين يحتلون مكانة خاصة لدى المجموعة. وأضافت أن العروض والفعاليات تأتي لتجسّد فلسفة البارون في الجمع بين الفخامة، الضيافة العربية الأصيلة، والاحتفاء بالمناسبات الإقليمية المهمة.