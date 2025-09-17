فنادق البارون تحتفي باليوم الوطني السعودي الـ95 بعروض وتجارب استثنائية

أكدت إدارة مجموعة فنادق البارون أن مشاركتها في الاحتفاء باليوم الوطني السعودي تمثّل جزءًا من التزامها بتعزيز الروابط الأخوية بين الشعبين السعودي والمصري، مشيرة إلى أن النزلاء السعوديين يحتلون مكانة خاصة لدى المجموعة. وأضافت أن العروض والفعاليات تأتي لتجسّد فلسفة البارون في الجمع بين الفخامة، الضيافة العربية الأصيلة، والاحتفاء بالمناسبات الإقليمية المهمة.