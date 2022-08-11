بعدسة الأجانب... في 24 ساعة.. 10 أماكن ساحرة لا تفوت زيارتها في الرياض

تعد واحدة من أكبر العواصم العربية وأكبر العواصم الخليجية.. إنها الرياض المدينة العصرية والمتميزة بعبق التراث الصحراوي والثقافات المتعددة، وما بين العديد من الأماكن السياحية الكثيرة التي تتوافر في الرياض هناك من يزورها في يوم واحد للترانزيت أو لزيارة سريعة ما بين الأبراج الحديثة والمنازل العتيقة والمراكز التجارية الهائلة والأسواق والحدائق والملاهي ودور السينما.. هناك 10 أماكن لا يمكن لك أن تفوّت زيارتها.. الصور من عدسة السائحة "إيلي" الإنجليزية التي زارت الرياض، والتقطت صورًا مذهلة لهذه الأماكن.
تبدأ جولتك في السابعة صباحًا بالإفطار في سوق الدرعية الشعبي، وسط الزمن الذي يعود بك إلى مئات السنين، ويمكنك طلب الأكلات السعودية التقليدية وسط العاصمة الطينية.
وفي بداية استقبال الضيوف في الساعة التاسعة صباحًا تبدأ جولتك في قلعة المصمك؛ وهي واحدة من أهم المعالم في التراث السعودي، بها المتحف الوطني على مساحة 17 ألف متر مربع، ويضم 8 أقسام تهتم بعرض الأنماط المتنوعة للحياة القديمة وعصور ما قبل التاريخ ويمكنك قضاء ساعة في رحاب التاريخ.
أنشئ هذا المتحف بهدف الحفاظ على تاريخ المملكة في مكان واحد مثل الأفلام الوثائقية على شاشات العرض في مختلف أقسام المتحف والصور التذكارية بجانب المعروضات الفنية والأشجار المورقة والحدائق المنتشرة بجوار المتحف الوطني.
وفي الحادية عشرة يمكنك اكتشاف أطول بناية في الرياض، والذي يتكون من 99 طابقًا وفيه مركز للتسوق وفندق 5 نجوم وجسر يصل طوله إلى 65 مترًا، ويعد برج المملكة من أشهر الأماكن السياحية في الرياض؛ إذ يبلغ طوله 300 متر، لذلك فهو يُعتبر من أطول الأبراج في السعودية، كما يلقب هذا البرج بمركز المملكة.
افتُتِح برج المملكة عام 2002م ليصبح أحد أهم المراكز التجارية والسياحية بالسعودية، حيث يزوره أسبوعيًا الآلاف من السياح والزوار، وبه أكبر مراكز الماركات العالمية والمطاعم والكافيهات وواحدًا من أشهر الفنادق بالرياض من الطابق الـ30 إلى الـ48، ومسجد الملك عبدالله ثاني أطول المساجد بالعالم في الطابق الـ77، ومشاهدة الرياض بإطلالة بانورامية من خلال جسر المشاهدة الذي يعد من أبرز الأماكن السياحية في الرياض.
واحد من المطاعم الرائعة التي تعكس زمن الطيبين والتراث والتاريخ وروعة المطبخ السعودي، وأصول طبخه مع الشاهي بالنعناع.
فترة الظهيرة تحتاج إلى المتعة والترفيه من منظور مختلف و"مدينة الثلج" تلبي كل هذا بالفعاليات المرحة التي ترجوها؛ فهذه المدينة هي الأولى من نوعها في المملكة، أنشئت مدينة الثلج عام 2016، لتصبح من أماكن الرياض الجديدة التي تجذب العديد من الزوار والعائلات؛ حيث يمكنهم الاستمتاع بما يزيد على 12 نشاطًا ترفيهيًا، وتوفر مدينة الثلج أجواء ترفيهية عظيمة في بيئة ثلجية آمنة تصل درجة حرارتها إلى 3 تحت الصفر على مساحة 5000 متر مربع.
يمكنك أيضًا خلال فترة الظهيرة وحتى الخامسة عصرًا قضاء وقت مرِح مع العائلة في الحديقة المائية "ووتر سبلاش" الرياض، وتعتبر من أفضل الأماكن الترفيهية في الرياض، وتتميز الحديقة المائية بالحداثة والعصرية الفريدة من نوعها، حيث إنها مليئة بالنشاطات والألعاب الترفيهية المائية المناسبة لجميع الأعمار.
يمكنك مشاهدة سحر الغروب المذهل في صحراء الثمامة الشاسعة، وهناك تقدم خدمات متنوعة، ويمكنك التقاط العديد من لقطات الغروب الساحرة التي ربما لن تجدها في أي مكان آخر.
وفي السابعة مساءً يمكنك الترجّل بشارع التحلية والمشابه لشارع الشانزليزيه بصورة عربية فخمة، فهو يضم العديد من متاجر الماركات العالمية ومعارض الأزياء والموضة، كما يوجد به مجموعة متنوعة من الفنادق الراقية، برز هذا المكان لشهرته في الوسط الفني، حيث صوّر به العديد من المشاهد التلفزيونية، وهو من المناطق الترفيهية التي يمكنك الاستمتاع بالجلوس في الكافيهات أو المطاعم المتنوعة من كل الدول المتوافرة هناك.
في التاسعة مساءً تعد زيارة سوق البطحاء بالرياض من أهم الأماكن التي يجب زيارتها؛ حيث البضائع المحلية والمستوردة وجميع أنواع البهارات والقهوة والعود والأقمشة، ومشاهدة الحارات الشعبية المتصلة ببعضها، وتجد في أروقتها محالّ بيع الملابس والإكسسوارات والمجوهرات والحلي.
وفي العاشرة والنصف يمكنك تناول العشاء في أحد أهم الأماكن الجديدة بالرياض؛ حيث يمكنك الاختيار ما بين 40 مطعمًا بشتى أنواع الأطعمة المحلية والعالمية، بالإضافة إلى مشاهدة عروض النافورة والسينما التي تنتظرك، حيث تعيد اكتشاف شغفك في تجربة استثنائية متمثلة في المطاعم والأسواق والمساحات المفتوحة، مما يمنحك نمط الحياة الأجمل في قلب مدينة الرياض.