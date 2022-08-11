بعدسة الأجانب... في 24 ساعة.. 10 أماكن ساحرة لا تفوت زيارتها في الرياض

وفي السابعة مساءً يمكنك الترجّل بشارع التحلية والمشابه لشارع الشانزليزيه بصورة عربية فخمة، فهو يضم العديد من متاجر الماركات العالمية ومعارض الأزياء والموضة، كما يوجد به مجموعة متنوعة من الفنادق الراقية، برز هذا المكان لشهرته في الوسط الفني، حيث صوّر به العديد من المشاهد التلفزيونية، وهو من المناطق الترفيهية التي يمكنك الاستمتاع بالجلوس في الكافيهات أو المطاعم المتنوعة من كل الدول المتوافرة هناك.