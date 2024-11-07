العاصمة المقدسة والرياض في صدارة الوجهات الداخلية التي جذبت السعوديين في إجازة الفصل الأول

من ناحيته أشار محيي الدين حمودة مدير إحدى الشركات بجدة، إلى وجود إقبال شديد من السعوديين على السفر إلى الرياض بسبب موسم الرياض وجدة للطقس الرائع؛ وهو ما يدعم فرص السياحة الداخلية في إجازة الفصل الدراسي الأول، بالإضافة إلى أن هناك طلبات كثيرة إلى العلا ورحلات الكروز البحرية وفي البحر الأحمر.