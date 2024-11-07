العاصمة المقدسة والرياض في صدارة الوجهات الداخلية التي جذبت السعوديين في إجازة الفصل الأول

تبدأ إجازة الفصل الدراسي الأول اليوم الخميس 5 جمادى الأولى 1446 الموافق 7 نوفمبر 2021، ولمدة 10 أيام كاملة.
وأوضح العديد من مسؤولي وكالات السفر والسياحة عن تصدُّر الوجهات الداخلية لحجوزات السعوديين في إجازة الفصل الدراسي الأول؛ حيث كشف المسؤولون عن ارتفاع طلبات الحجز للسفر لمكة المكرمة والمدينة المنورة والعلا والرياض وجدة.
وأكد عبدالعزيز السليمان "مدير عام إحدى الوكالات السياحية"، على ارتفاع الطلب على حجز فنادق مكة والمدينة والرياض والعلا.
ونبّه "السلمان" إلى اعتبار فنادق مكة المكرمة كاملة العدد بسبب بدء إجازة الفصل الأول، كما أن هناك إقبالًا كبيرًا على السفر إلى الرياض لحضور فعاليات الموسم؛ مما تسبّب في ارتفاع أسعار الفنادق إلى مستويات قياسية.
من ناحيته كشف محمد خلف "مدير عام شركة سياحية"، عن تصدُّر العاصمة المقدسة والمدينة المنورة والرياض طلبات الحجز الداخلية، وأنها استأثرت بالنسبة الأكبر من السعوديين، موضحًا أسباب التوجه إلى المدينتين لأداء العمرة والزيارة، عروض الأسعار والقرب الجغرافي وتوافر حجوزات الطيران اليومية، فيما العلا وجدة في قائمة طلبات المسافرين.
من ناحيته أشار محيي الدين حمودة مدير إحدى الشركات بجدة، إلى وجود إقبال شديد من السعوديين على السفر إلى الرياض بسبب موسم الرياض وجدة للطقس الرائع؛ وهو ما يدعم فرص السياحة الداخلية في إجازة الفصل الدراسي الأول، بالإضافة إلى أن هناك طلبات كثيرة إلى العلا ورحلات الكروز البحرية وفي البحر الأحمر.
وفي الإطار نفسه أكد عبدالله الغفيلي وجود طفرة كبيرة في مستوى الفعاليات في المملكة، وبدء مواسم الشتاء في كثير من المناطق مثل جازان وجدة وغيرهما؛ مما شجّع المسافر السعودي على تفضيل الوجهات الداخلية على الوجهات الخارجية، وتأتي على رأس هذه الوجهات مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والعلا وجدة.