بمشاركة الرئيس البرازيلي.. "السياحة" السعودية تفتح أبواب الاستثمار خلال قمة "الأولوية"

شارك لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس البرازيل، في قمة "الأولوية" التي تعقدها مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، للمرة الأولى في أمريكا اللاتينية، تحت عنوان "الاستثمار في الكرامة"
كما يحضر القمة العديد من المسؤولين من البرازيل ودول أمريكا اللاتينية، والتي تركز على أهمية معالجة الأولويات العالمية الرئيسية وتعزيز فرص الاستثمار.
وشارك أحمد الخطيب وزير السياحة في أعمال القمة، ورحب بالمستثمرين الدوليين في قطاع السياحة السعودي، مشيرًا إلى الفرص الواعدة المتوافرة في ظل التطور الكبير الذي يشهده القطاع السياحي.
وخلال الجلسة الحوارية ضمن القمة أوضح الخطيب أن "استثمارات السعودية في قطاع السياحة تعد ركيزة أساسية لرؤية المملكة 2030، وواجهنا تحديات متعددة في مسيرة انتقالنا من اقتصاد يركز على النفط إلى اقتصاد متنوع يركز على السياحة، ونجحنا في إيجاد فرص هائلة لها صدى عالمي".
ولفت الخطيب إلى أن "برنامج الممكنات الاستثمارية في القطاع السياحي الذي أطلقته الوزارة، يلعب دورًا مهمًا في تعزيز مكانة السعودية السياحية العالمية من خلال تعزيز الاستثمار المستدام، ويسهم في تسهيل رحلة المستثمرين، والحد من العقبات التي تواجههم".
وأضاف: "أبواب السعودية مفتوحة للأعمال التجارية، ونحرص على توافر بيئة مواتية للمستثمرين الدوليين، وتهدف التسهيلات الاستثمارية إلى جعل ممارسة الأعمال التجارية في المملكة الأكثر كفاءة والأقل التكلفة".
وأكد الخطيب أن السعودية تعمل على تعزيز البنية التحتية المتعلقة بإنشاء وتوسعة المطارات، مشيرًا إلى أن برنامج الربط الجوي يهدف إلى زيادة المسارات الجوية إلى السعودية، مبينًا أن التأشيرة الإلكترونية أسهمت في استقبال المملكة أكثر من 27 مليون سائح من الخارج خلال العام الماضي 2023.
من جهته قال ريتشارد أتياس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار: "نفتخر بانضمام الرئيس لولا إلينا في قمة الأولوية هنا في ريو دي جانيرو، كونه من أهم القادة في المنطقة".
يذكر أن قمة "الأولوية" عقدت في العاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو من 11 إلى 13 يونيو 2024، وتضمنت برنامجاً غنياً من الجلسات والمناقشات حول القضايا العالمية بمشاركة أبرز القيادات والمتحدثين من قطاعات مختلفة، وخبراء الاستثمار، وصناع القرار.