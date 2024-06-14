بمشاركة الرئيس البرازيلي.. "السياحة" السعودية تفتح أبواب الاستثمار خلال قمة "الأولوية"

وأكد الخطيب أن السعودية تعمل على تعزيز البنية التحتية المتعلقة بإنشاء وتوسعة المطارات، مشيرًا إلى أن برنامج الربط الجوي يهدف إلى زيادة المسارات الجوية إلى السعودية، مبينًا أن التأشيرة الإلكترونية أسهمت في استقبال المملكة أكثر من 27 مليون سائح من الخارج خلال العام الماضي 2023.