450 ألف غرفة فندقية تستقبل السياح في السعودية عام 2030

ووفقًا لأرقام التقرير فإن السعودية سوف تتصدر دول الخليج في عدد غرف الفنادق بأكثر من 450 ألف غرفة فندقية بحلول عام 2030، وذلك بالتزامن مع عدد من المشاريع العملاقة التي تعمل عليها السعودية في عدد من المناطق.