450 ألف غرفة فندقية تستقبل السياح في السعودية عام 2030

كشف تقرير جديد، أعدته شركة رولاند بيرجر العالمية المتخصصة في الإدارة الاستراتيجية، أن عدد الغرف الفندقية بالسعودية تخطى 134.5 ألف غرفة في عام 2022م.
وبيّن أن العدد الإجمالي لأعضاء القوى العاملة في مجال السياحة نما بشكل مطرد على مَر السنوات الماضية؛ ففي عام 2022 بلغ عدد العاملين في القطاع نحو 880 ألف موظف، بزيادة بلغت 60 %، مقارنة بعام 2018 البالغ 552500 موظف.
ووفقًا لأرقام التقرير فإن السعودية سوف تتصدر دول الخليج في عدد غرف الفنادق بأكثر من 450 ألف غرفة فندقية بحلول عام 2030، وذلك بالتزامن مع عدد من المشاريع العملاقة التي تعمل عليها السعودية في عدد من المناطق.
وتهدف السياحة السعودية لاستقبال 150 مليون زيارة سنويًّا؛ ما سيولّد 1.6 مليون فرصة عمل.
وتشمل المبادرات الرئيسية إصلاحات التأشيرات، وتطوير البنية التحتية الفاخرة، وتشجيع السياحة الثقافية والدينية.
وعادت مستويات توافُد السياح الدوليين بشكل كبير في عام 2023م، وتصدرت السعودية قائمة الأمم المتحدة للسياحة في نمو عدد السياح الدوليين مقارنة بعام 2019 للدول الكبرى سياحيًّا، وحققت ارتفاعًا بنسبة 56 % في عدد السياح الوافدين في عام 2023 مقارنة بعام 2019م.