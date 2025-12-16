10 صور مذهلة تكشف سحر "سويس أوتيل البوسفور".. الفخامة العالمية في قلب إسطنبول

وتُعد إسطنبول من أكثر المدن جذبًا للسياحة عالميًا، بفضل موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين قارتي آسيا وأوروبا، وتاريخها العريق كعاصمة لإمبراطوريات كبرى. وتمتزج في المدينة المعالم التاريخية، مثل آيا صوفيا وقصر توبكابي والمسجد الأزرق، مع مشهد حضري حديث يضم مراكز تسوق عالمية، ومطاعم راقية، ومشهدًا ثقافيًا متجددًا. ويمنح البوسفور المدينة هويتها البصرية الخاصة، حيث تتقاطع الحياة اليومية مع البحر والتاريخ، ما يجعل إسطنبول وجهة محببة للسياح من مختلف دول العالم، خصوصًا من دول الخليج.