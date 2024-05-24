مع اقتراب الإجازات.. الخطوط الجوية تعلن حملات سخية تفاعلاً مع "صيف السعودية"

أعلنت الخطوط السعودية عروضًا سخية بالتعاون مع منصة "روح السعودية" تحت شعار "صيف في المملكة وتذاكر أطفالك علينا"؛ وذلك من أجل تحفيز المواطنين والمقيمين على السياحة الداخلية، خاصة مع اقتراب موسم الإجازات، وتزامنًا مع إطلاق منصة "روح السعودية" لبرنامج صيف السعودية 2024، الذي يشمل العروض والمنتجات السياحية، إلى جانب عرض الخطوط السعودية، بنحو 150 عرضًا خاصًّا لمختلف الفئات من العائلات والأطفال.
وانطلقت عروض الخطوط السعودية متوافقة مع برنامج "صيف السعودية" في عدد من الوجهات، من بينها الرياض وعسير والباحة وجدة والطائف؛ إذ يمكن للمسافر إلى هذه الوجهات وقت سريان العرض الحصول على تذاكر طيران مجانية للأطفال، معلنة فترات الحجز للحصول على العرض بين يومَي 20 و30 مايو الجاري، على أن يكون تاريخ السفر بين يومَي 4 و20 يونيو المقبل.
وكانت منصة "روح السعودية" قد أطلقت برنامج صيف السعودية 2024 تحت شعار "تراها"، الذي يستمر أربعة أشهر حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، في 7 وجهات سياحية متنوعة، هي: عسير والباحة والطائف وجدة والرياض والعلا، إلى جانب وجهة جديدة هي البحر الأحمر.
كما تضمَّن البرنامج أكثر من 550 تجربة سياحية مختلفة، إلى جانب عودة موسم جدة، وانطلاق موسم عسير، والعديد من الحفلات والفعاليات والمنتجات المصممة للعائلات والأطفال، إضافة إلى تنظيم بطولة العالم للرياضات الإلكترونية في العاصمة، وبطولات الملاكمة العالمية في الرياض وجدة، والعديد من المنتجات السياحية الأخرى.
ويتمتع صيف السعودية هذا العام بعدد من العروض والباقات المتنوعة التي تقدمها الهيئة السعودية للسياحة بمشاركة القطاع الخاص، التي تصل إلى أكثر من 150 عرضًا خاصًا، يشمل الفنادق، وتذاكر الطيران المجانية للأطفال، وعروض موسم جدة للتسوق.. وقد أتاحتها "روح السعودية" (الهوية الرسمية للسياحة السعودية) للحجز عبر موقعها على الإنترنت www.visitsaudi.com.
وتمثل منصة "روح السعودية" خطوة جريئة نحو تحقيق رؤية السعودية، وتعكس الطموح الكبير للمملكة في تعزيز قطاع السياحة، وتدعو العالم لاستكشاف جمال وتنوع السعودية؛ فهذه المنصة هي بداية لحقبة جديدة من النمو والتطور السياحي في السعودية.. كما تسهم منصة "روح السعودية" في التيسير على السياح والزوار من المواطنين والمقيمين، عبر تقديم العديد من الخيارات والبدائل للسكن والإقامة المتنوعة.