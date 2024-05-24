مع اقتراب الإجازات.. الخطوط الجوية تعلن حملات سخية تفاعلاً مع "صيف السعودية"

وانطلقت عروض الخطوط السعودية متوافقة مع برنامج "صيف السعودية" في عدد من الوجهات، من بينها الرياض وعسير والباحة وجدة والطائف؛ إذ يمكن للمسافر إلى هذه الوجهات وقت سريان العرض الحصول على تذاكر طيران مجانية للأطفال، معلنة فترات الحجز للحصول على العرض بين يومَي 20 و30 مايو الجاري، على أن يكون تاريخ السفر بين يومَي 4 و20 يونيو المقبل.