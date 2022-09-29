"الخطيب" يفتتح معرضاً سياحياً بالجزائر

وأضاف: إنه حسب الأرقام الرسمية فإن ما ينفقه الجزائريون على إجازاتهم بالداخل والخارج يبلغ نحو 3.5 مليار دولار سنوياً، فيما زار الجزائر نحو 2.4 مليون في عام 2019 من بينهم 1.3 مليون تونسي، بينما يغادر الجزائر سنوياً نحو 5.73 مليون سائح، يتوجه 2.8 مليون منهم إلى تونس.