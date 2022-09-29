"الخطيب" يفتتح معرضاً سياحياً بالجزائر

شارك وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، في افتتاح المعرض الدولي للسياحة والسفر بالعاصمة الجزائرية، حيث احتفلت الجزائر بالمملكة كضيف شرف.
وأكد "الخطيب": حرص المملكة على التعاون مع الجزائر في جميع المجالات، وأشار إلى أن قطاع السياحة يعتبر من أكثر القطاعات حيوية، وله دور مهم في زيادة النمو الاقتصادي للبلدان، لافتاً إلى أن الجزائر تزخر بإمكانيات هائلة في هذا المجال.
ومن جهته قال رئيس جمعية السياحة والتنمية، محي الدين إسكندر: إن قطاع السياحة في الجزائر يشهد الآن طفرة كبيرة حيث أصبحت واحدة من أهم الروافد الاقتصادية.
وأضاف: إنه حسب الأرقام الرسمية فإن ما ينفقه الجزائريون على إجازاتهم بالداخل والخارج يبلغ نحو 3.5 مليار دولار سنوياً، فيما زار الجزائر نحو 2.4 مليون في عام 2019 من بينهم 1.3 مليون تونسي، بينما يغادر الجزائر سنوياً نحو 5.73 مليون سائح، يتوجه 2.8 مليون منهم إلى تونس.
وقال إسكندر: إن زيارة وزير السياحة السعودي ومباحثاته مع شقيقه الجزائري حول أوجه التعاون، تجعلنا ربما قريباً جداً نشهد اتفاقية لإلغاء التأشيرة المسبقة على السعوديين واستبدالها بتأشيرة إلكترونية توفر الكثير من الجهد والوقت على الأشقاء السعوديين.