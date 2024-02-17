السفارة السعودية في "جاكرتا" توضح: 37 ريالاً ضريبة دخول جزيرة "بالي".. والتسديد يتم إلكترونيًا

وتعدّ جزيرة بالي واحدة من أكثر المناطق جاذبية للسياح في البلاد، نظرًا لمناخها الاستوائي الدافئ. وتتميز بالعديد من المعالم السياحية، مثل شاطئ كوتا، الذي يتميز برماله الناعمة والأمواج العالية، مما يجعله مكانًا مناسبًا لممارسة رياضة ركوب الأمواج، وشاطئ نوسا دوا، وشاطئ جيمباران الشهير بالمطاعم التي تقدم الوجبات البحرية والمحلية، وبحيرة باراتان التي تتيح الاستمتاع بمناظر طبيعية خلابة خلال الرحلة، والمعبد العائم والضباب الخفيف.