للسعوديين المسافرين إلى سريلانكا.. "تصريح السفر" إلزامي للجميع من هذا التاريخ

وتشهد سريلانكا إقبالًا متزايدًا من السياح السعوديين خلال العامين الأخيرين، مدفوعًا بتنوع مقاصدها السياحية بين الشواطئ والطبيعة الجبلية والمنتجعات الفاخرة، ما يجعلها إحدى الوجهات الصاعدة في آسيا للمسافرين من المملكة.