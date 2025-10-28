للسعوديين المسافرين إلى سريلانكا.. "تصريح السفر" إلزامي للجميع من هذا التاريخ

أعلنت هيئة الهجرة والجوازات في سريلانكا أن جميع المسافرين القادمين إلى البلاد، بمن فيهم السعوديون والخليجيون، سيكونون ملزمين بالحصول على تصريح السفر الإلكتروني (ETA) قبل الوصول، وذلك اعتبارًا من أكتوبر 2025.
ويُعد هذا الإجراء شرطًا أساسيًا لدخول الأراضي السريلانكية، سواء لأغراض السياحة أو العمل أو الترانزيت، إذ لن يُسمح بدخول أي مسافر دون استيفاء متطلبات التصريح المسبق.
ويتم الحصول على تصريح السفر عبر الموقع الرسمي لنظام الـ(ETA)، حيث يُنصح المسافرون بإتمام الطلب قبل موعد الرحلة بعدة أيام لتفادي أي تأخير أو رفض في المطار.
ويوفر النظام الجديد إمكانية اختيار نوع التأشيرة بحسب الغرض من الزيارة، مع تسهيل عملية الدفع الإلكتروني، وإصدار الموافقة خلال فترة قصيرة. وتبلغ القيمة التقريبية للتصريح نحو 200 ريال سعودي (59 دولارًا أمريكيًا).
وأكدت السلطات السريلانكية أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز كفاءة دخول المسافرين وتحسين تجربة الزوار، مشيرة إلى أن التصريح الإلكتروني يُغني عن المعاملات الورقية التقليدية ويسهّل إجراءات الدخول في المطارات الدولية.
وتشهد سريلانكا إقبالًا متزايدًا من السياح السعوديين خلال العامين الأخيرين، مدفوعًا بتنوع مقاصدها السياحية بين الشواطئ والطبيعة الجبلية والمنتجعات الفاخرة، ما يجعلها إحدى الوجهات الصاعدة في آسيا للمسافرين من المملكة.