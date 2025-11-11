وزيرة السياحة الإيطالية من "تورايز": آن أوان تحويل الأقوال إلى أفعال

دعت دانييلا سانتانشي، وزيرة السياحة الإيطالية، الدول إلى الانتقال من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفيذ في تطوير صناعة السياحة، مؤكدة أن "العالم يتحدث كثيرًا عن الاستدامة، لكن الوقت حان لنُثبت التزامنا عبر الأفعال والمشاريع الملموسة".
جاءت تصريحاتها خلال مشاركتها في الجلسة الحوارية "السياحة تصعد: عصر جديد من التأثير والابتكار"، ضمن فعاليات منتدى "تورايز 2025" المقام في الرياض، اليوم الثلاثاء 20 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 11 نوفمبر 2025م، الذي تنظمه وزارة السياحة السعودية بمشاركة واسعة من قادة وصنّاع القرار في القطاع حول العالم.
وقالت سانتانشي: "نحتاج إلى بناء سياسات واستراتيجيات تُترجم مفهوم السياحة المستدامة إلى واقع يراه الناس على الأرض. الاستثمار الذكي في الثقافة والبيئة هو الطريق لضمان مستقبل مستدام للسفر والسياحة".
وأضافت أن المملكة العربية السعودية أصبحت نموذجًا عالميًا في سرعة التطوير والتخطيط المستقبلي، قائلة: "ما يحدث في السعودية خلال سنوات قليلة يوازي عقودًا من العمل في دول أخرى. الرؤية الطموحة التي تقود التحول السياحي في المملكة أصبحت مصدر إلهام للعالم".
وشدّدت الوزيرة الإيطالية على أن السياحة اليوم أصبحت قوة ناعمة تسهم في تعزيز النفوذ الثقافي والاقتصادي للدول، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الدولي.
ويُعد منتدى "تورايز" العالمي 2025 أحد أبرز الفعاليات الدولية المعنية بمستقبل السياحة، حيث يجمع أكثر من 120 متحدثًا وخبيرًا عالميًا من مختلف القطاعات المرتبطة بالسفر والابتكار، ويستضيف أكثر من 50 ورشة عمل وجلسة حوارية، بحضور آلاف المشاركين من 150 دولة، بهدف رسم ملامح السياحة العالمية للخمسة عقود المقبلة وتعزيز الابتكار والاستدامة في القطاع.