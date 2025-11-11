وزيرة السياحة الإيطالية من "تورايز": آن أوان تحويل الأقوال إلى أفعال

ويُعد منتدى "تورايز" العالمي 2025 أحد أبرز الفعاليات الدولية المعنية بمستقبل السياحة، حيث يجمع أكثر من 120 متحدثًا وخبيرًا عالميًا من مختلف القطاعات المرتبطة بالسفر والابتكار، ويستضيف أكثر من 50 ورشة عمل وجلسة حوارية، بحضور آلاف المشاركين من 150 دولة، بهدف رسم ملامح السياحة العالمية للخمسة عقود المقبلة وتعزيز الابتكار والاستدامة في القطاع.