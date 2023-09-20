فندق "حبتور بالاس" بدبي يحتفل باليوم الوطني السعودي 93 بتخفيضات وعروض مذهلة لأول مرة

ينضم فندق "حبتور بالاس" أحد أفخر الفنادق في مدينة دبي، للاحتفالات الرائعة بذكرى توحيد المملكة وتأسيسها؛ بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية لهذا العام.
وسيقوم "حبتور بالاس" الفندق الحاصل على العديد من الجوائز العالمية بإقامة أنشطة وفعاليات مذهلة، وتقديم عروض وتخفيضات جذابة للإقامة والاحتفال باليوم الوطني بدبي.
وخصص "حبتور بالاس" مطاعمه وناديه الصحي المميز العديد من العروض الخاصة للأشقاء السعوديين والمقيمين بالمملكة في عروض مبهجة ليعيش الضيوف تجربة لا تُنسى بهذه المناسبة السعيدة.
ويوفر "حبتور بالاس" غرفاً وأجنحة ملكية أنيقة وراقية تبعث على الراحة والاسترخاء، إلى جانب قاعات اجتماعات واسعة متعددة الأغراض، وخيارات تناول طعام عالمية المستوى، ومجموعة واسعة من الخدمات، ويمثل الفندق وجهة مفضلة للضيوف الذين يبحثون عن إقامة فاخرة، مع تجارب تناول طعام رائعة.
ويمكن للضيوف حجز إقامة في الفندق خلال عطلة اليوم الوطني والحصول على العروض التالية:
احجز واحدة من غرف جراند ديلوكس الفخمة بسعر يبدأ من 930++ لفردين في الغرفة الواحدة.
- تسجيل الوصول المبكر يبدأ من الساعة 9 صباحًا في يوم الوصول، وإقامة مجانية حتى الساعة 3 مساء في يوم المغادرة.
- سعر مميز لبوفيه الإفطار الفخم بـ 93++ للفرد.
- تمتع بخصم 30% في كل المطاعم والصالات داخل حبتور بالاس.
- توصيل ودخول مجاني من وإلى شاطئ فندق WaldorfAstoria Dubai the Palm الخاص.
- احصل على 90 دقيقة من المساج بسعر 60 دقيقة في سيلك سبا الفخم.
- يبدأ العرض من يوم 21 سبتمبر 2023 حتى يوم 25 سبتمبر 2023.
- يعتمد السعر على الإمكانية ومحدد بوقت العرض.
- هذا العرض مخصص لغرف الجراند ديلوكس.
- هذا السعر غير شامل الضرائب ورسوم السياحة.
تمتع بفخامة فائقة واحجز واحدًا من الأجنحة المميزة والفخمة، وعش الرحلة الملكية كما يجب.
- العرض شامل إفطار مجاني لفردين.
- العرض مخصص لجميع الأجنحة الفخمة.
- توصيل مجاني من وإلى المطار بواحدة من سياراتنا الفخمة.
- في حالة حجز جناح البنتلي المميز، ستتمتع بتوصيل مجاني إلى أي مكان (الرجاء التنسيق مع استعلامات الفندق بـ 24 ساعة مقدمًا).
- توصيل ودخول مجاني من وإلى شاطئ فندق WaldorfAstoria Dubai the Palm الخاص.
- تمتع بخصم 25% في كل المطاعم والصالات داخل حبتور بالاس.
- تمتع بخصم 25% على جميع الخدمات المقدمة في سيلك سبا.
- 24 ساعة خدمة مخصصة (Butler Service).
- هذا العرض سارٍ حتى يوم 31 ديسمبر 2023.
- يعتمد السعر على الإمكانية ومحدد بوقت العرض.
- هذا العرض مخصص للأجنحة فقط.
استمتعوا بمزيد من الفخامة واقضوا ثلاث ليال بثمن ليلتين فقط.
- العرض شامل إفطار مجاني لفردين.
- هذا العرض يعتمد على حجز ليلتين على الأقل.
- هذا العرض سارٍ حتى يوم 30 سبتمبر 2023.
- توصيل ودخول مجاني من وإلى شاطئ فندق WaldorfAstoria Dubai the Palm الخاص.
وقال مدير العلامة التجارية في فنادق حبتور سيتي دبي سفيان العلام: "اليوم الوطني السعودي هو رمز للوحدة، لقد عملنا جنبًا إلى جنب مع فريق "حبتور بالاس" لتقديم رحلة جديدة ومثيرة من المتعة والرفاهية لضيوفنا من السعودية والخليج، ولنبدأ من الماضي إلى المستقبل الزاهر مع تجارب فريدة لا تُنسى، وتذكرنا بالتراث الغني للمملكة، وللحجز يرجى الاتصال بالرقم 4 435 5555 00971 أو البريد الإلكتروني: Reservations.Habtoorpalace@hiltonalhabtoorcity.com