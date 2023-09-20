فندق "حبتور بالاس" بدبي يحتفل باليوم الوطني السعودي 93 بتخفيضات وعروض مذهلة لأول مرة

وقال مدير العلامة التجارية في فنادق حبتور سيتي دبي سفيان العلام: "اليوم الوطني السعودي هو رمز للوحدة، لقد عملنا جنبًا إلى جنب مع فريق "حبتور بالاس" لتقديم رحلة جديدة ومثيرة من المتعة والرفاهية لضيوفنا من السعودية والخليج، ولنبدأ من الماضي إلى المستقبل الزاهر مع تجارب فريدة لا تُنسى، وتذكرنا بالتراث الغني للمملكة، وللحجز يرجى الاتصال بالرقم 4 435 5555 00971 أو البريد الإلكتروني: Reservations.Habtoorpalace@hiltonalhabtoorcity.com