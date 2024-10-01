"قطر للسياحة": إقامة شراكة مع بطولة العالم للزوارق السريعة الكهربائية "E1" لإطلاق النسخة الأولى في الدوحة

أعلنت Visit Qatar الذراع التسويقي والترويجي الرئيسي لقطر للسياحة، إقامة شراكة مع الاتحاد الدولي للسباقات البحرية والشركة المتحدة للتنمية، لاستضافة النسخة الأولى من بطولة Visit Qatar E1 الكبرى - الدوحة. وقد تم توقيع الشراكة يوم 30 سبتمبر في نادي كورنثيا لليخوت، بحضور المهندس عبدالعزيز علي المولوي، الرئيس التنفيذي لـ"Visit Qatar"، والسيد أليخاندرو أجاج، رئيس E1 والسيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية.
ومن المقرر أن يقام سباق الزوارق السريعة الكهربائية المبتكرة "ريس بيرد" يومي 21 و22 فبراير 2025 في جزيرة اللؤلؤة بالدوحة.
وسوف تمثل بطولة Visit Qatar E1 الكبرى- الدوحة أحد السباقات البارزة ضمن رزنامة سباقات 2025، كما ستكون بمثابة تدشين لوجهة رائدة لسباقات الزوارق السريعة الكهربائية بمنطقة الشرق الأوسط. وسوف يستضيف نادي كورنثيا لليخوت باللؤلؤة أيضاً سلسلة من السباقات المشوقة ضمن بطولة E1 فيما تتنافس الفرق على لقب أبطال الماء.
وبهذه المناسبة، قال المهندس عبدالعزيز علي المولوي، الرئيس التنفيذي لـ"Visit Qatar: "من خلال شراكتنا مع E1، سوف تستقطب Visit Qatar بطولة رياضية جديدة إلى البلاد، مما سيثري المشهد الرياضي فيها. وتواصل قطر تعزيز بنيتها التحتية الرياضية واستضافة البطولات الدولية الكبرى التي تستقطب الجماهير من جميع أنحاء العالم، إذ تمتلك إرثاً رياضياً كبيراً بفضل سجلها الحافل في استضافة ودعم البطولات الدولية الكبرى. لقد أصبحت قطر عاصمة للرياضة العالمية وخصوصاً بعدما نجحت باقتدار في استضافة كأس العالم 2022 وكأس العالم للأندية، وكأس آسيا لكرة القدم على سبيل المثال لا الحصر. كما نستعد أيضاً لاستضافة كأس العالم لكرة السلة في عام 2027 ودورة الألعاب الآسيوية 2030، وهي جميعها بطولات تؤكد جاهزية قطر من حيث البنية التحتية المتطورة وامتلاكها للقدرات التنظيمية والالتزام بالتميز".
من جانبه، صرح السيد أليخاندرو أجاج، المؤسس المشارك ورئيس E1، قائلاً: "نحن في بداية رحلة مذهلة لن تغير مستقبل السباقات المائية فحسب، بل ستسهم في دفع عجلة الابتكار التكنولوجي في مجال النقل البحري. شركاؤنا في قطر يدركون تمامًا أهمية التحول الكهربائي في الرياضة، ويساهم سباق بطولةVisit Qatar E1 الكبرى- الدوحة في هذا الالتزام الريادي."
بدوره، أكد السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية، على أهمية استضافة هذا الحدث العالمي في جزيرة اللؤلؤة، قائلاً: "يمثل سباق E1 في جزيرة اللؤلؤة التزامنا الراسخ بالاستدامة والابتكار. وكمعلم بارز على الواجهة البحرية، تعكس جزيرة اللؤلؤة روعة الهندسة المعمارية في قطر، مع تعزيز السياحة وترسيخ مكانتها كمركز رئيسي للرياضات المائية. نفخر باستضافة هذا الحدث في نادي كورنثيا لليخوت الذي يعدّ رمزًا للضيافة الراقية ولهواة القوارب والإبحار، كما نتعهد بأن يكون هذا الحدث احتفالاً استثنائياً يعكس شغفنا وتفانينا، وذلك في بيئة خلابة ستأسر بلا شك الجمهور المحلي والدولي".
وتُعتبر بطولة العالم للزوارق السريعة الكهربائية E1 هي أول بطولة لسباق الزوارق السريعة الكهربائية في العالم، يتم اعتمادها من قبل الاتحاد الدولي للسباقات البحرية "يو أي أم"، وهو الجهة الدولية المنوط بها مسؤولية الإشراف على سباقات الزوارق السريعة. وتولي بطولة العالم للزوارق السريعة الكهربائية E1 أهمية كبيرة لتعزيز التقنيات النظيفة خلال منافساتها، بما يضمن توفير الحماية للحياة البحرية والمياه الساحلية، حيث تقوم البطولة العالمية بجعل السباق البحري كله يتم تشغيله كهربائياً.
وسوف تتخلل البطولة ثماني سباقات حول العالم، حيث ستكون الدوحة محطة لإحدى هذه الجولات. وتشتمل البطولة على العديد من المنافسات والفعاليات التي تشمل التدريبات والجلسات التأهيلية والتصفيات، بالإضافة إلى سباقات الخط.
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