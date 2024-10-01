"قطر للسياحة": إقامة شراكة مع بطولة العالم للزوارق السريعة الكهربائية "E1" لإطلاق النسخة الأولى في الدوحة

وبهذه المناسبة، قال المهندس عبدالعزيز علي المولوي، الرئيس التنفيذي لـ"Visit Qatar: "من خلال شراكتنا مع E1، سوف تستقطب Visit Qatar بطولة رياضية جديدة إلى البلاد، مما سيثري المشهد الرياضي فيها. وتواصل قطر تعزيز بنيتها التحتية الرياضية واستضافة البطولات الدولية الكبرى التي تستقطب الجماهير من جميع أنحاء العالم، إذ تمتلك إرثاً رياضياً كبيراً بفضل سجلها الحافل في استضافة ودعم البطولات الدولية الكبرى. لقد أصبحت قطر عاصمة للرياضة العالمية وخصوصاً بعدما نجحت باقتدار في استضافة كأس العالم 2022 وكأس العالم للأندية، وكأس آسيا لكرة القدم على سبيل المثال لا الحصر. كما نستعد أيضاً لاستضافة كأس العالم لكرة السلة في عام 2027 ودورة الألعاب الآسيوية 2030، وهي جميعها بطولات تؤكد جاهزية قطر من حيث البنية التحتية المتطورة وامتلاكها للقدرات التنظيمية والالتزام بالتميز".