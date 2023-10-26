"سبق" ترصد فعاليّات هيئة العلا والمواقع الأثرية بمحافظة تيماء

وتجولت "سبق" في قصر ابن رمان، الذي يعود تاريخ بنائه إلى القرن السابع عشر ميلادي ثم تم إضافة القصر الرئيسي بين عامي 1916 و1919، وكان هذا القصر مكان عمل الحاكم ومنزل عائلته أيضًا مع العديد من المرافق.