"سبق" ترصد فعاليّات هيئة العلا والمواقع الأثرية بمحافظة تيماء

أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، للسنة الثانية على التوالي، مجموعة من الفعاليّات في محافظة تيماء، بهدف استكشاف العديد من المواقع الأثرية بالمحافظة، مثل: معبد صلم وقصر الرضم وبئر هداج وسوق الناجم والواحة وقصر ابن رمان في تيماء.
وتجولت "سبق" على بعض الفعاليّات والمواقع الأثرية، ومن بينها: بئر هداج وهو أعجوبة مائية مذهلة في قلب تيماء" يعود تاريخه إلى القرن السادس ميلادي شكل البئر، وهو مصدر أساسي لحياة أهل الواحة وازدهار الحضارات على أرضها عبر الزمن.
وشملت الجولة سوق الناجم، حيث تشير الدلائل الأثرية في سوق الناجم إلى مكانة تيماء كواحة بارزة على طريق البخور الشهير لا يزال السوق محتفظًا بأجوائه التراثية مع الحِرف اليدوية والتقاليد المحلية حتى يومنا هذا.
وتجولت "سبق" في قصر ابن رمان، الذي يعود تاريخ بنائه إلى القرن السابع عشر ميلادي ثم تم إضافة القصر الرئيسي بين عامي 1916 و1919، وكان هذا القصر مكان عمل الحاكم ومنزل عائلته أيضًا مع العديد من المرافق.
وشملت الجولة قصر الطلق، الذي يقع بالقرب من بئر هداج، وهو عبارة عن مبنى مؤلف من طابقين مع مسجد قديم يعود تاريخ بناء القصر إلى القرن الثاني عشر وكان في الماضي مكان إقامة عائلة الطلق.
يأتي ذلك تزامنًا مع انطلاق مهرجان الممالك العربية القديمة، لإحياء التراث القديم، حيث تعود الفعاليّات بالزائرين إلى تاريخ خيبر وتيماء والعلا في رحلة زمنية ممتعة.