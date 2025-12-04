السعوديون أنفقوا 105 مليارات ريال في السياحة المحلية خلال عام 2025

أكدت نائبة وزير السياحة الأميرة هيفاء بنت محمد أن القطاع السياحي في المملكة يواصل تحقيق قفزات نوعية نحو مستهدفاته، مدفوعًا بالمواءمة والعمل التكاملي بين الجهات المختلفة، مشيرة إلى أن حجم الإنفاق السياحي بلغ 275 مليار ريال، فيما تجاوز عدد السائحين حاجز 116 مليون زائر من الداخل والخارج، مع الاستمرار في التقدم نحو مستهدف 150 مليون زائر.