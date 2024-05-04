زيارة واحدة لا تكفي.. "فورسيزونز القاهرة الفرست مول".. أفخم الفنادق المصرية يحصد "العلامة الكاملة" من السعوديين والخليجيين

وسيدة من البحرين "فاطمة الصديقي" تقول: أول مرة لي أسكن بالفورسيزونز القاهرة فرست مول، وجئت بتوصية من صديقاتي من الكويت، ووجدت كل ما قالوا لي وأفضل، ورأيي أن أفضل شيء هنا في الفندق ابتسامة طاقم الموظفين، وكل شيء ينفذ فورًا ودون تأخير وأعطيهم العلامة كاملة.