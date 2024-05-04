زيارة واحدة لا تكفي.. "فورسيزونز القاهرة الفرست مول".. أفخم الفنادق المصرية يحصد "العلامة الكاملة" من السعوديين والخليجيين

تتميز فنادق البوتيك بالتطور والأناقة وفخامة، بالإضافة إلى موقعها الذي يذهب بك إلى كل مكان في أكبر مدينة عربية. وبالمقارنة مع الفنادق العادية فإن الفنادق البوتيك هي أصغر حجمًا وأكثر خصوصية، وعادة ما تتميز بحس فني قوي وتركز على التصميم.
علاوة على ذلك فإن جاذبيتها تكمن في خدماتها الكثيرة والمواقع والديكورات المذهلة التي تتميز بها، ويجعلها أكثر خصوصية مقارنة بالفنادق الأخرى؛ مما يجعل خدماتها أكثر اهتمامًا بالضيوف.
وتهتم معظم فنادق البوتيك بأدق التفاصيل في مساحتها وعادة ما يجمعون بين الهندسة المعمارية الممتعة والمفروشات الفنية، فضلاً عن الديكورات المميزة لخلق مساحة خاصة للفندق كما أن التصميم النموذجي الذي يتبعه في الغالب هو طابع عصري وأنيق ليكون نقطة انطلاق رائعة لاستكشاف بقية المدينة.
وهنا يكشف "فورسيزونز القاهرة" عن أهم مميزاته وسط مجمع الفرست مول المرموق في قلب الجيزة – عاصمة الحضارة المصرية – وأمام نهر النيل العظيم وخلفه أعجوبة من عجائب العالم القديمة يتوسط الفندق الفاخر أهم مواقع القاهرة الحديثة والقديمة على حد سواء.
يتضمن فندق الفورسيزونز القاهرة 212 غرفة فاخرة وواسعة، و50 جناحًا فخمًا مخصصًا لإقامة لا تُنسى في القاهرة تزخر بأصالة الضيافة المصرية العريقة.
وربما تجد الجميع في هذا الفندق الفاخر ينتظرك ليخدمك بلباقة والابتسامة المصرية المميزة بداية من موظفي الاستقبال الودودين إلى موظفي خدمة الضيوف المتفانين، ويتمتع الجميع بروح جميلة تضفي على إقامتك السعادة في هذا الفندق الراقي.
وعندما تبدأ رحلتك في الفندق الفاخر عبر البوابات الأمامية، فإنك تدخل إلى عالم مختلف.. عالم قد لا ترغب في مغادرته.
وفي دقائق تحصل على مفتاح غرفتك في جو هادئ وخاص وهنا تفتح لك الأبواب وتكتشف الممرات الذهبية إلى غرف وإطلالات رائعة على النيل، وأسقف مليئة بالرسوم الرائعة والملهمة وكأنها تنظر إليك.
ومن أكثر المفاجآت المبهجة التجارب التي تستطيع القيام بها، مثل ممارسة التأمل، والاستمتاع بجلسات التدليك.
وفي كل صباح تعيش أجواء الإفطار الأسطورية وكأنك تجلس في قصر ضيافة ملكي، وتمتزج رائحة القهوة الرائعة مع رائحة مربى البرتقال المنعشة وسط بيئة أكثر هدوءًا.
وربما لا يوجد في أي مكان آخر في العالم يضم هذه المزايا في آن واحد كما أن الفندق لديه باخرة سياحية ذات خمس نجوم تنتظر رواد الفندق بمطاعم عالمية وجلسات نيلية حصرية لا تتكرر في القاهرة.
أحد ضيوف الفندق من السعودية "أحمد القرشي" شاب وأسرته حجزوا لأول مرة في فندق الفورسيزونز القاهرة فرست مول، يقول: لأول مرة أشعر بخصوصية مميزة في فندق فاخر مثل هذا في العادة يكون هناك زحام وصخب في الفنادق الكبرى ولكن هنا استمتع بالهدوء والخصوصية والتسوق الراقي وأعطيهم العلامة كاملة.
وتأتي "نوف العتيبي" وأولادها إلى الفورسيزونز القاهرة فرست مول للعام الثاني، وتقول: "اكتشفت هذا الفندق الفخم من العام – تقصد العام الماضي – وقررت أقضي إجازة لمدة 6 أيام مع أولادي وأهم ميزة أراها فيه الموقع وأعطيه العلامة كاملة.
وسيدة من البحرين "فاطمة الصديقي" تقول: أول مرة لي أسكن بالفورسيزونز القاهرة فرست مول، وجئت بتوصية من صديقاتي من الكويت، ووجدت كل ما قالوا لي وأفضل، ورأيي أن أفضل شيء هنا في الفندق ابتسامة طاقم الموظفين، وكل شيء ينفذ فورًا ودون تأخير وأعطيهم العلامة كاملة.
ويعد فندق الفورسيزون الفرست ريزيدنس، والقريب من المتحف الكبير والأهرامات المهيبة، مصممًا لضمان قضاء أوقات لا تُنسى مليئة بالاسترخاء، وبالكثير من المتعة والإثارة.
إنه المكان الأمثل والتقليد السنوي للعائلات السعودية والخليجية؛ لما يوفّره من أجواء رائعة وأطعمة شهية فضلاً عن مستويات الخدمة الراقية في كل وقت.
ومع قرب حلول عيد الأضحى المبارك يتميز الفندق بأسلوب لا يُنسى وسط أجواء الفرح والبهجة.
ويقدم الفندق عرضًا خاصًا ومخفضًا للعائلات يتضمن أكثر من غرفة وخصومات كبيرة على النادي الصحي والأغذية والمشروبات في مجموعة متنوعة من المطاعم التي تلبي كل الأذواق، كما تشمل العروض خدمة إيقاف السيارة مجانًا وخدمة إنترنت "ستاندرد" مجانية، بالإضافة إلى أنشطة وفعاليّات ممتعة للأطفال والكبار تضفي جوًا مليئًا بالمرح والبهجة يناسب جميع أفراد العائلة مع العديد من المفاجآت المثيرة لجعل عيدكم أكثر سعادة وتألقًا.
وأمكن الحصول على المزيد من المعلومات عن العروض والباقات في فندق فورسيزونز القاهرة من خلال الموقع fourseasons.com.