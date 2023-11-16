"مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي" يحقق أفضل أداء على مستوى المملكة

وسجل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي مساعدة ذوي الإعاقة الفورية دون زمن انتظار في المغادرة والقدوم لكل منهما، ومدة زمنية تستغرق دقيقتين عند إنهاء إجراء الجوازات في المغادرة و 7 دقائق في القدوم، فيما بلغت مدة قياس التفتيش الأمني عند المغادرة دقيقتين، وارتفع قياس تسجيل إجراءات السفر إلى 8 دقائق، وقياس دقيقة واحدة عند إنهاء التفتيش الجمركي في القدوم.