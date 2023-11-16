"مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي" يحقق أفضل أداء على مستوى المملكة

تصدر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، قائمة أفضل مطارات المملكة في أداء المعايير التشغيلية، خلال شهر أكتوبر بارتفاع في نسبة الأداء مقارنة بسبتمبر الماضي، ووصل إلى 91 %، وذلك ضمن فئة المطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 5 إلى 15 مليون مسافر سنويًا.
ووفقًا لتقرير معايير أداء المطارات الصادر من هيئة الطيران المدني، جاء تقييم الأداء التشغيلي بناءً على 11 معيارًا لأهم مراحل السفر وذلك تطبيقًا للتوجُّهات الاستراتيجية التي تستهدف تجويد الخدمات المقدمة للمسافرين، ورفع مستواها، وتحسين تجربة المسافر في مطارات المملكة.
وسجل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي مساعدة ذوي الإعاقة الفورية دون زمن انتظار في المغادرة والقدوم لكل منهما، ومدة زمنية تستغرق دقيقتين عند إنهاء إجراء الجوازات في المغادرة و 7 دقائق في القدوم، فيما بلغت مدة قياس التفتيش الأمني عند المغادرة دقيقتين، وارتفع قياس تسجيل إجراءات السفر إلى 8 دقائق، وقياس دقيقة واحدة عند إنهاء التفتيش الجمركي في القدوم.
وفي الأداء التشغيلي للمغادرة سجل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي 13 دقيقة إجمالي متوسط الرحلة مقارنة بـ 31 دقيقة عند القدوم، و22 دقيقة مدة انتظار القادمين عند استلام الأمتعة.