تنبيه للمواطنين السعوديين المسافرين إلى إيطاليا: المطارات تحت الإضرابات

وسيلي هذا الإضراب إضراب آخر، يُنفِّذه الطيارون وطاقم الطائرة في شركة الطيران فيولينج، بينما سيتوقف طيارو شركة طيران مالطا، التي تُشغِّل بعض رحلات ريان إير، عن العمل بين الساعة الـ12:00 و الـ16:00.