تنبيه للمواطنين السعوديين المسافرين إلى إيطاليا: المطارات تحت الإضرابات

كشفت وسائل الإعلام الإيطالية عن تضرُّر 250 ألف شخص، سيظلون في العديد من المطارات الإيطالية؛ وذلك بعد إلغاء نحو 1000 رحلة جوية كانت مقررة بسبب إضراب عمال النقل الجوي.
وتوقَّف موظفو الخدمات الأرضية في المطارات عن العمل لمدة ثماني ساعات، من الساعة الـ10:00 إلى الساعة الـ 18:00.
وسيلي هذا الإضراب إضراب آخر، يُنفِّذه الطيارون وطاقم الطائرة في شركة الطيران فيولينج، بينما سيتوقف طيارو شركة طيران مالطا، التي تُشغِّل بعض رحلات ريان إير، عن العمل بين الساعة الـ12:00 و الـ16:00.
وننبه المواطنين السعوديين المغادرين إلى إيطاليا هذا الأسبوع الجاري لضرورة مراجعة مكاتب السياحة والسفر والحجوزات، والتأكد من وجود إضراب من عدمه في مطارات الوصول بإيطاليا.