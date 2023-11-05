السعوديون يكتشفون جزيرة كريت ومنتجع "Nana Princess" يستقبل أشهر وكالات السياحة والسفر بالمملكة

توجهت أشهر الوكالات السياحية السعودية إلى رحلة عمل واكتشاف واجهة سياحية جديدة في اليونان.. إنها جزيرة كريت اليونانية الشهيرة.
وتعد كريت مركزاً للحضارة اليونانية القديمة، فهي أكبر الجزر اليونانية وخامس أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط.
سميت في العصور الوسطى "أقريطش أو أقريطية، وأقريطش"، ولكن عُرفت عند البيزنطيين باسم كريتا، وأطلق عليها العرب اسم "أقريطش"، وعُرفت عند الأتراك بـ"جزيت" وحديثًا باسم جزيرة كريت.
وتعج "كريت" بالفنادق الفاخرة ويتصدرها منتجع "Nana Princess" هو أحد أهم المنتجعات الفاخرة في اليونان، حيث يتمتع بإطلالات رائعة على البحر الأبيض، كما يحتوي على مطاعم فاخرة، ومركز صحي من الطراز الرفيع، ويوفر خدمة التنقل بطائرات لكبار الشخصيات.
وتتميز جميع الأجنحة الفاخرة المستقلة بشرفات مع مسابح خاصة التي تطل على مياه البحر المتلألئة، ويتميز المنتجع بمزجه بين موقعه المطل على البحر، وتصميمه الفاخر، وحدائقه الجميلة والمليئة بأشجار الزيتون والصنوبر المستوحاة من الهندسة المعمارية التقليدية للجزيرة اليونانية، وتتراوح بين غرف مزدوجة وفلل تضم حديقة خاصة وحمام سباحة.
وتتميز الساونا والبخار بدرجات الحرارة والروائح المختلفة والنعناع وتقشير الجسم الخاص و"الاسترخاء" وغرفة الملح في جبال الهيمالايا، وتوجد مجموعة شاملة من العلاجات باستخدام منتجات والأعشاب البحرية ولفائف الطين.
ويشير محمد عمار مدير مبيعات شركة "كلافيجر" للمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين إلى جزيرة كريت بأنها وجهة مثالية للسائح السعودي والخليجي؛ لتميزها وهدوئها وتمتعها بأفضل المناظر الطبيعية والمياه الفيروزية الصافية، كما يوضح "عمار" بأن شركات ووكالات السفر السعودية حريصة على اكتشاف جزيرة كريت.
من جهته، أكد "إلياس كلازاس" مدير عام المنتجع أن استضافة المنتجع على مدى أربعة أيام لأشهر وكالات السياحة والسفر في المملكة لتوطيد أواصر الترابط وتلبية المتطلبات السياحية للمسافر السعودي والخليجي، ولأننا مهتمون بزيادة حصتنا في أسواق السعودية والبحرين وتقديم أفضل التجارب الفاخرة للسائح السعودي والخليجي.
ولفت "إلياس" إلى أن المنتجع يحتوي على 78 جناحاً خاصاً بحمام سياحة، بالإضافة إلى 7 فيلات كبيرة، و17 جناحاً متميزاً ومدينة ألعاب مائية ورياضية ونادياً صحياً مصنفاً أوروبياً ومركز للغوص ومطاعم متعددة لخدمة السياح بشكل احترافي ومبدع.
وأوضح المدير العام أن الموسم يبدأ في أبريل وينتهي في أول نوفمبر من كل عام، وشارك في الرحلة لفيف من مديري أكبر شركات السياحة في الرياض وجدة.