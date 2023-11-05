السعوديون يكتشفون جزيرة كريت ومنتجع "Nana Princess" يستقبل أشهر وكالات السياحة والسفر بالمملكة

وتعج "كريت" بالفنادق الفاخرة ويتصدرها منتجع "Nana Princess" هو أحد أهم المنتجعات الفاخرة في اليونان، حيث يتمتع بإطلالات رائعة على البحر الأبيض، كما يحتوي على مطاعم فاخرة، ومركز صحي من الطراز الرفيع، ويوفر خدمة التنقل بطائرات لكبار الشخصيات.