طيران "ويز أير" ينطلق من الرياض إلى 8 وجهات أوروبية.. وهذه فئات التذاكر الثلاثة

أعلنت شركة طيران "ويز أير" الأوروبية المتخصصة في الرحلات الاقتصادية عن تسيير رحلاتها المباشرة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض بداية من 6 ديسمبر 2022، إلى 8 وجهات دولية حول العالم، وبأسعار تبدأ من 60 دولارًا أي ما يقارب 200 ريال سعودي للاتجاه الواحد.
وتبدأ الرحلات من الرياض إلى روما، ثم تتوالى إلى فيينا، وبوخارست، وبودابست، وفينيسيا، وميلان، ونابولي، وصوفيا، وتتنوع فئات التذاكر إلى الفئة الأولى وهي لحقيبة 7 كجم، ويتم الحجز عن طريق الإنترنت وقيمتها 60 دولارًا بما يساوي 200 ريال، والفئة الثانية فئة جو، وتشمل حقيبة وزنها 20 كجم، بالإضافة إلى حقيبة 7 كجم على الطائرة وقيمتها 130 دولارًا بما يقارب 500 ريال، وأما الفئة الثالثة فتشمل حقيبة وزنها 30 كجم وحقيبة 7 كجم على الطائرة، وقيمتها 180 ريالًا بما يقارب 700 ريال.
يُذكر أن الهيئة السعودية للسياحة بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني وشركة مطارات القابضة وبرنامج الربط الجوي دشنت وجهات شركة "ويز أير" الجديدة التي تنطلق برحلات من عدد من العواصم والمدن الأوروبية إلى الوجهات الرئيسة بالمملكة.