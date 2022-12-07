طيران "ويز أير" ينطلق من الرياض إلى 8 وجهات أوروبية.. وهذه فئات التذاكر الثلاثة

وتبدأ الرحلات من الرياض إلى روما، ثم تتوالى إلى فيينا، وبوخارست، وبودابست، وفينيسيا، وميلان، ونابولي، وصوفيا، وتتنوع فئات التذاكر إلى الفئة الأولى وهي لحقيبة 7 كجم، ويتم الحجز عن طريق الإنترنت وقيمتها 60 دولارًا بما يساوي 200 ريال، والفئة الثانية فئة جو، وتشمل حقيبة وزنها 20 كجم، بالإضافة إلى حقيبة 7 كجم على الطائرة وقيمتها 130 دولارًا بما يقارب 500 ريال، وأما الفئة الثالثة فتشمل حقيبة وزنها 30 كجم وحقيبة 7 كجم على الطائرة، وقيمتها 180 ريالًا بما يقارب 700 ريال.