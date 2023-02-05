بالصور.. "السياحة" تطلق مبادرة "شركاء النجاح" لدعم تنمية القطاع في جدة

كما جرى استعراض خطط الوزارة في محافظة جدة، ومن بينها خطط تطوير المحافظة وتطوير وتنمية القدرات البشرية إلى جانب عرض عن أبرز الفرص الاستثمارية ونظام اللوائح الجديد.