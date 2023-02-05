بالصور.. "السياحة" تطلق مبادرة "شركاء النجاح" لدعم تنمية القطاع في جدة

أعلنت وزارة السياحة عن تدشين مبادرة "شركاء النجاح" في محافظة جدة، والتي تهدف إلى نقل التجارب الناجحة وتبادل الخبرات بين الجهات الحكومية وتطوير شراكات استراتيجية لتنمية القطاع.
وانطلقت المبادرة بحضور أكثر من 80 مشاركًا يمثلون أكثر من 26 جهة حكومية لإطلاع الشركاء على أبرز مستجدات المنظومة السياحية والمبادرات بالمحافظة.
وتضمنت جلسات حوارية وزيارات لأهم المواقع السياحية المستهدفة، وذلك بغرض المواءمة مع متطلبات التطوير لتلك المواقع مع الجهات ذات العلاقة، ونقل التجارب الناجحة للشركاء بالمحافظة وتعزيز التواصل بين الجهات الحكومية وتكريم الشركاء لجهودهم الفعالة خلال العام 2022.
كما جرى استعراض خطط الوزارة في محافظة جدة، ومن بينها خطط تطوير المحافظة وتطوير وتنمية القدرات البشرية إلى جانب عرض عن أبرز الفرص الاستثمارية ونظام اللوائح الجديد.