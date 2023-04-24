تقنيات السفر الحديثة تتصدر فعاليات سوق السفر العربي الشتوية المقبلة

كشف منظمو معرض سوق السفر العربي 2023 عن حضور أكثر من 80 عارضًا لتقنيات السفر في الفترة من 1-4 مايو في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور نخبة من أبرز الخبراء والمتحدثين من قِبل شركتَي ويجو وأماديوس وغيرهما من الشركات؛ لمناقشة أحدث الاتجاهات والفرص التقنية.
وسيتم تخصيص أكثر من 2.000 متر مربع من مساحة المعرض لتكنولوجيا الصناعة خلال النسخة الثلاثين من سوق السفر العربي؛ وهو مما يمثل زيادة 54.7٪ في مشاركة القطاع مقارنة بنسخة العام الماضي من الحدث.
كما سيتم أيضًا استكمال المساحة المخصصة لفعالية ترافيل تك في سوق السفر العربي 2023 في مركز استدامة جديد تمامًا، وسيسلط الضوء على أحدث اتجاهات وابتكارات السفر المسؤولة بيئيًّا.
وأكدت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: "نحن مسرورون للغاية لرؤية هذا التمثيل القوي من قِبل محترفي تقنية السفر في نسخة هذا العام من المعرض؛ إذ يتماشى تشجيع الابتكار مع شعار المعرض لهذا العام (العمل نحو الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية)؛ لذا من الضروري لصناعتنا أن تدعم وتستثمر في أكثر التقنيات الواعدة اليوم من أجل بناء قطاع سفر أفضل وأكثر استدامة للأجيال القادمة".
وأردفت: "سيضم سوق السفر العربي 2023 مركزًا للاستدامة لأول مرة في تاريخ المعرض؛ إذ ستوفر هذه المساحة مكانًا للجلسات المخصصة لأحدث اتجاهات السفر المستدامة والابتكارات، مع توفير الإعداد لمسابقة سوق السفر العربي للشركات الناشئة، وهو حدث يستضيفه شريك المؤتمر (بلج آند بلاي)، وسيشهد منافسة رواد الأعمال وجهًا لوجه في (معركة التكنولوجيا المستدامة)".
وسيستضيف قطاع التقنية في سوق السفر العربي 2023 مجموعة متنوعة من العارضين الرائدين في الصناعة، إضافة إلى العارضين.
وسيسلط معرض سوق السفر العربي 2023 الضوء على مستقبل السفر المستدام، بما يتماشى مع شعار المعرض "العمل نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية"، بعد أن بدأ رسميًّا رحلته إلى صافي انبعاثات صفرية. وسيستكشف برنامج المؤتمر كيف من المحتمل أن تتطور اتجاهات السفر المستدامة المبتكرة؛ وهو ما يسمح للمندوبين بتحديد استراتيجيات النمو في القطاعات الرأسية الرئيسية مع توفير منصة للخبراء الإقليميين لاستكشاف مستقبل مستدام قبل انعقاد مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب 28)، الذي سينعقد في شهر نوفمبر 2023 في مدينة (إكسبو دبي).