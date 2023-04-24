تقنيات السفر الحديثة تتصدر فعاليات سوق السفر العربي الشتوية المقبلة

وسيسلط معرض سوق السفر العربي 2023 الضوء على مستقبل السفر المستدام، بما يتماشى مع شعار المعرض "العمل نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية"، بعد أن بدأ رسميًّا رحلته إلى صافي انبعاثات صفرية. وسيستكشف برنامج المؤتمر كيف من المحتمل أن تتطور اتجاهات السفر المستدامة المبتكرة؛ وهو ما يسمح للمندوبين بتحديد استراتيجيات النمو في القطاعات الرأسية الرئيسية مع توفير منصة للخبراء الإقليميين لاستكشاف مستقبل مستدام قبل انعقاد مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب 28)، الذي سينعقد في شهر نوفمبر 2023 في مدينة (إكسبو دبي).