توقف 4 رحلات جوية يوميًا بين المملكة ونيبال بسبب الاضطرابات السياسية وإلغاء آلاف المقاعد

توقفت الرحلات الجوية بين المملكة العربية السعودية ونيبال بالكامل خلال اليومين الماضيين، عقب قرار السلطات النيبالية إغلاق مطار العاصمة كاتماندو نتيجة اندلاع احتجاجات واسعة وأعمال عنف غير مسبوقة. ويُعد هذا الإغلاق الأكبر من نوعه منذ سنوات، ما أدى إلى توقف جميع الرحلات القادمة والمغادرة، بما في ذلك الرحلات المباشرة وغير المباشرة من وإلى المطارات السعودية.
وبحسب بيانات الطيران، كان مطار كاتماندو يستقبل ما بين 3 إلى 4 رحلات يوميًا من المملكة، تشمل مطارات الرياض وجدة والدمام، سواء بشكل مباشر أو عبر محطات ترانزيت في دول مثل الإمارات وقطر والهند، أي ما يعادل أكثر من 25 رحلة أسبوعيًا.
وتُعد نيبال من أكبر الدول المصدّرة للعمالة إلى السعودية، إذ تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 400 ألف عامل نيبالي يعملون في قطاعات متنوعة بالمملكة، أبرزها العمالة المنزلية وقطاع البناء والخدمات. ويعتمد هؤلاء على الرحلات الجوية بين البلدين للتنقل في مواسم الإجازات، ما جعل الإغلاق الحالي يعرقل حركة عودة الكثير منهم إلى بلادهم أو استقبال القادمين الجدد للعمل في السعودية، خصوصًا مع اقتراب فترة الإجازات السنوية.
كما أدى الإغلاق المفاجئ إلى إرباك خطط سفر الآلاف الذين كانوا يخططون لرحلات سياحية إلى نيبال، التي تُعد وجهة محببة لعشاق الطبيعة والرحلات الجبلية.
وأوصت السفارة السعودية في كاتماندو جميع المواطنين بتأجيل رحلاتهم مؤقتًا، ومتابعة التحديثات الرسمية الصادرة من السلطات السعودية وشركات الطيران.