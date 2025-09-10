توقف 4 رحلات جوية يوميًا بين المملكة ونيبال بسبب الاضطرابات السياسية وإلغاء آلاف المقاعد

وتُعد نيبال من أكبر الدول المصدّرة للعمالة إلى السعودية، إذ تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 400 ألف عامل نيبالي يعملون في قطاعات متنوعة بالمملكة، أبرزها العمالة المنزلية وقطاع البناء والخدمات. ويعتمد هؤلاء على الرحلات الجوية بين البلدين للتنقل في مواسم الإجازات، ما جعل الإغلاق الحالي يعرقل حركة عودة الكثير منهم إلى بلادهم أو استقبال القادمين الجدد للعمل في السعودية، خصوصًا مع اقتراب فترة الإجازات السنوية.