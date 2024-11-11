تقرير "هيلتون" لاتجاهات السفر .. 16 % من المسافرين السعوديين يصطحبون حيواناتهم الأليفة

وقال التقرير إن 71 % من المسافرين السعوديين أمضوا يومًا كاملاً في غرفة الفندق أثناء فترة الإجازة، و72 % من المسافرين السعوديين يسافرون مع أطفالهم ويتم اختيار وجهات كانوا سبق أن زاروها في طفولتهم، و81 % من المسافرين يتجهون إلى الأماكن التي تترك ذكريات وانطباعات جميلة لا تُنسى، 79 % بغرض استكشاف تجارب حقيقية وفريدة ترتبط بالثقافة المحلية بعيدًا عن التجارب السياحية النمطية.