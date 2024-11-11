تقرير "هيلتون" لاتجاهات السفر .. 16 % من المسافرين السعوديين يصطحبون حيواناتهم الأليفة

كشف تقرير "هيلتون" حول اتجاهات السفر لعام 2025 عن الأولويات الرئيسة للمسافرين في المملكة العربية السعودية والتي تشمل الراحة والاسترخاء إلى جانب التواصل العائلي مع إظهار مزيد من الشغف للقيام بمغامرات ممتعة وزيارة أماكن لم يروها من قبل، سواء داخل المملكة أو خارجها.
وتفصيلاً، ذكر التقرير أن مواطني المملكة ذات الشغف للقيام برحلات ممتعة بحثًا عن تجارب جديدة ومميزة لاستكشاف العالم وعدد التقرير الأرقام التالية :
50 % من السعوديين يخططون للسفر بغرض الاستجمام والترفيه خلال عام 2025 م، و42 % بغرض الترفيه هما الراحة والاستجمام لاستعادة النشاط، و38 % بغرض قضاء وقت ممتع مع الأصدقاء والعائلة، و28 % بغرض استكشاف العالم والتعرف على الثقافات، و26 % بغرض الاستمتاع بتجارب فريدة، و26 % بغرض اكتشاف الذات وتعزيز الصحة النفسية، و21 % بغرض التعرف على مواقع وأماكن جديدة، و19 % بغرض الاستمتاع باسترجاع الذكريات لأماكن قاموا بزيارتها في وقت سابق.
وقال التقرير إن 71 % من المسافرين السعوديين أمضوا يومًا كاملاً في غرفة الفندق أثناء فترة الإجازة، و72 % من المسافرين السعوديين يسافرون مع أطفالهم ويتم اختيار وجهات كانوا سبق أن زاروها في طفولتهم، و81 % من المسافرين يتجهون إلى الأماكن التي تترك ذكريات وانطباعات جميلة لا تُنسى، 79 % بغرض استكشاف تجارب حقيقية وفريدة ترتبط بالثقافة المحلية بعيدًا عن التجارب السياحية النمطية.
وأشار التقرير إلى أن 74 % من المسافرين السعوديين الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و49 عامًا، أطفالهم يمنحون فرصة اختيار المطاعم لتناول المأكولات لأطفالهم، و66 % من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا بالشيء ذاته، و16 % من المسافرين السعوديين يصطحبون حيواناتهم الأليفة معهم خلال فترة إجازاتهم.
وأضاف : 82 % من السعوديين يحرصون على اختيار وجهات سفر صديقة للبيئة وملتزمة بممارسات الاستدامة، و78 % من المسافرين السعوديين يرون أنه من الضروري تلقي رسائل ومعلومات من الفندق الذي حجزوا فيه لاطلاعهم على برنامج الاستدامة الخاص به.
وتابع التقرير : 42 % من المسافرين السعوديين يفضلون الراحة والاسترخاء لاستعادة الحيوية والنشاط يأتي على رأس أولوياتهم بينما 84 % منهم الحصول على الرعاية والاهتمام أثناء رحلاتهم، و72 % يحرصون على قضاء أوقاتهم على الشاطئ أو بجانب حوض السباحة.
وقال التقرير إن 41 % من السعوديين يؤكدون عزمهم على القيام بتجارب سفر بداعي الترفيه أو لأسباب شخصية في العام 2025م، أما الغالبية العظمى (85 %) فأبدت رغبتها في حجز رحلاتهم بالكامل عبر الإنترنت، في المقابل فضل عدد أكبر (88 %) الاستعانة بأشخاص في حال كانت لديهم مشكلة أو للاستفسار عند الحجز.
ويعطي ثلاثة من كل أربعة (79 %) من المسافرين السعوديين الأولوية للتجارب الممتعة، ويفضل 79 % منهم الحصول على جدول الأنشطة المخصص لكل يوم أثناء قضاء رحلتهم.
وقال سيمون فينسنت، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس هيلتون في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: "ندرك تمامًا كشركة رائدة عالميًا في مجال الضيافة، أن تقديم إقامة رائعة ومميزة هو أهم ما يبحث عنه العملاء أثناء سفرهم.
ويبيّن تقرير"هيلتون" حول توجهات السفر لعام 2025، أن الراحة والاستجمام لاستعادة النشاط والحيوية تبقى من بين الدوافع الأساسية للسفر، ويوضح التقرير كذلك أن هناك زيادة في عدد الأشخاص الذين يفضلون زيارة أماكن تذكرهم بالماضي الجميل برفقة عائلاتهم وأصدقائهم.
واختتم التقرير بتأكيد شركة "هيلتون" التزامها الراسخ بتوفير إقامة مميزة واستثنائية لمختلف أنواع العطلات في أي مكان يرغب ضيوفنا في السفر إليه، إلى جانب تقديم خدمات رفيعة المستوى تلبي تطلعات الضيوف في جميع المنشآت الفندقية التابعة لـ"هيلتون"والبالغ عددها 8,000 فندق في جميع أنحاء العالم".