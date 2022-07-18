"السياحة" تحذر من المرشدين السياحيين المخالفين.. والعريفي: الشركات الخارجية ثغرة يجب علاجها

ولفت العريفي أن الترخيص ضمان لجميع الزوار لمعرفة المعلومات الصحيحة عن الوجهات التى يريدونها، كما أن شركات السياحة السعودية ملزمة بالتعاقد مع مرشد سياحي مرخص في جولات السياح داخل المملكة، وأما الثغرة التي أراها فهي الشركات الأجنبية الخارجية ربما تهدف للربح الكبير وتعمل على توفير النفقات فستغني عن المرشد السياحي الداخلي وتستبدله بأشخاص أقل معرفة وغير مرخصين وأقل كلفة، وعلى ذلك يجب أن تلزم وزارة السياحة السعودية الشركات الأجنبية بتوفير مرشد سياحي أسوة بالشركات المحلية.